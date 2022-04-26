抓姦直擊！男警偷情女上司另築愛巢　拋家棄子還告正宮

▲保一總隊員警李立常（右）與女長官同居，遭岳父（左）上門抓姦。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、 文／鏡週刊

保一總隊一名李姓員警去年底拋妻棄子，與航警局張姓女警官在新北市林口共築愛巢，李妻得知丈夫外遇，多次向保一總隊檢舉，卻得到「查無實證」的回覆，她無法接受，決定主動出擊跟監，甚至在林口同棟大樓租房居住，隨時掌握丈夫與外遇對象的動態，最後在本月中旬直搗黃龍，證實雙方真的同居，雖然事後被丈夫及小三提告，但李妻不以為意，只希望保一總隊的長官們給她一個交代！

本刊調查，衝突發生的地點，是年約40歲、單身的航警局技正張筱瑜去年購入的新房，當時也在屋內的男子，則是已婚的34歲保一總隊維安特勤員警李立常，至於現場的其他男女，包含李妻在內的親友等，整起衝突起因於李男拋妻棄子，與張女大搞婚外情，甚至同居，結果遭李妻上門抓姦。

▲航警局女警官張筱瑜（左）全力阻擋情夫的妻子（右）及親友進門理論。

李妻哭訴，她與李男結婚2年，生了2個孩子，老大2歲、老么才7個月，在懷第2胎的時候，就因丈夫屢屢與張女曖昧而發生爭吵，沒想到去年10月生完第2胎，丈夫就在一次爭吵後，藉故離家不回，期間還一直逼迫她離婚。

▲李妻才生完第2胎，李立常就傳訊逼離婚，甚至要求小孩從母姓。



李妻告訴本刊：「因為我先生的行為實在太惡劣，讓我身心飽受煎熬，為了討個公道，去年10月，我向保一總隊的長官投訴，希望他們能好好調查我先生跟張筱瑜的不正當關係，並依規定懲處。」

▲張筱瑜（右）與李立常（左）曾為保一同事，當時不倫傳言就甚囂塵上。

不料，李妻還沒得到保一總隊的回覆，投訴的消息就無端走漏，她因此被丈夫責怪，夫妻倆大吵一架後，李男索性離家出走。去年底保一總隊以「查無具體事證」為由結案，李妻無法接受，決定自行蒐集2人的不倫證據。

為了取得2人的不倫證據，李妻決定租下同社區大樓的房屋就近觀察，經過近1個月的守候，終於在本月12日凌晨，確定李男、張女都在屋內且熄燈後，才帶著父親與友人上門理論，雖然成功抓到2人同居的證據，但當天眾人到警局做筆錄時，李男與張女卻先下手為強，控告李妻及同行人等侵入住居、毀損、傷害及強制等罪名，讓李妻氣憤不已，怒批2人惡人先告狀。

▲李妻與友人輪流在保一總隊門口盯稍，終於成功掌握老公的行蹤。

李妻激動地說：「我先生很愛打人喊救人，我第2胎懷孕後期，身體不適，他還硬要出門參加有張女在內的聚會，我為了留他在家裡幫忙照顧大兒子，不小心抓傷他，他就告我家暴，雖然最後不起訴，但讓我痛徹心扉。」

▲李立常在保一總隊的置物櫃內，貼滿與外遇對象的甜蜜合照。

針對相關指控，李立常、張筱瑜的共同委任律師黃子欽回應表示，李、張2人只是好友，沒有不正當的男女關係，李妻因不滿丈夫對她提起離婚訴訟，所以故意抹黑李，並率眾闖入張的住處，案發時，屋內有其他友人，2人並非獨處，另外，李是因遭妻子家暴才決定分居，並非離家出走。

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