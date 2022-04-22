一餐狂吃3000大卡！妙齡女擁鵝蛋臉卻有「超肥啤酒肚」

▲神奇超大啤酒肚。（圖／翻攝自TikTok）



實習記者蘇敏禎／綜合報導

TikTok上近日出現一段「神奇」的影片！一名有著漂亮鵝蛋臉的妙齡女子對著鏡頭微笑，但隨著鏡頭下拉，她竟有著十分誇張的啤酒肚，落差之大讓她在網路上爆紅。

根據《太陽報》報導，25歲的英國女子安東妮雅（Antonia Graham），是三個孩子的媽，一直以來有著十分驚人的食量，一餐可以吃下高達3000大卡的食物。讓人驚奇的是，安東妮雅有著一張清秀的鵝蛋臉，卻有著一個巨大的啤酒肚。

安東妮雅表示，當自己第一次在鏡頭前嶄露出自己的超巨啤酒肚時，留言處大多為負面言論，不過慢慢地有粉絲跟她說，「我和妳一樣食量很大，也有著大肚子。」、「為什麼妳不靠吃飯來賺錢呢？」於是安東妮雅決定在OnlyFans上發佈自己吃飯的影片，靠著「吃飯」，她每月有將近1萬英鎊（約新台幣38萬元）的收入。

安東妮雅每周會在OnlyFans發布2部吃飯的影片，不過她也表示，「如果單純為了賺錢，我不推薦這份工作，因大量進食會讓身體負擔變大。」但她表示自己持續的原因，是因通過工作讓她變得更能接受自己，且愛自己！此外，安東妮雅也常在TikTok分享自己露著可愛啤酒肚跳舞的影片，讓她在TikTok上迅速累積35萬粉絲及1千多萬的讚數，成為知名的網紅之一。