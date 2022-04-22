　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

一餐狂吃3000大卡！妙齡女擁鵝蛋臉卻有「超肥啤酒肚」

▲▼妙齡女子擁超大啤酒肚。（圖／翻攝自TikTok）

▲神奇超大啤酒肚。（圖／翻攝自TikTok）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

TikTok上近日出現一段「神奇」的影片！一名有著漂亮鵝蛋臉的妙齡女子對著鏡頭微笑，但隨著鏡頭下拉，她竟有著十分誇張的啤酒肚，落差之大讓她在網路上爆紅。

根據《太陽報》報導，25歲的英國女子安東妮雅（Antonia Graham），是三個孩子的媽，一直以來有著十分驚人的食量，一餐可以吃下高達3000大卡的食物。讓人驚奇的是，安東妮雅有著一張清秀的鵝蛋臉，卻有著一個巨大的啤酒肚。

安東妮雅表示，當自己第一次在鏡頭前嶄露出自己的超巨啤酒肚時，留言處大多為負面言論，不過慢慢地有粉絲跟她說，「我和妳一樣食量很大，也有著大肚子。」、「為什麼妳不靠吃飯來賺錢呢？」於是安東妮雅決定在OnlyFans上發佈自己吃飯的影片，靠著「吃飯」，她每月有將近1萬英鎊（約新台幣38萬元）的收入。

安東妮雅每周會在OnlyFans發布2部吃飯的影片，不過她也表示，「如果單純為了賺錢，我不推薦這份工作，因大量進食會讓身體負擔變大。」但她表示自己持續的原因，是因通過工作讓她變得更能接受自己，且愛自己！此外，安東妮雅也常在TikTok分享自己露著可愛啤酒肚跳舞的影片，讓她在TikTok上迅速累積35萬粉絲及1千多萬的讚數，成為知名的網紅之一。

@antoniagrahamx

Body goals x

♬ The Assignment - Tay Money

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
快訊／本土+3766「全台22縣市都有」　新北增1325最多
快訊／今本土狂飆+3766例！　再創新高
LIVE／今日確診再飆新高　陳時中最新說明
快訊／《一家團圓》余秉諺發燒！　快篩陽性
1歲童確診發燒「急診室等1小時只拿藥」　媽淚訴就醫過程：很難
律師點名1人「蔡總統可考慮特赦」　悲傷故事好沉重
獨／33歲女獨攀沒力！　一通電話讓4勇消揹她下山
國軍上士偷走「極機密作戰計畫」　交付神秘男換現金
快訊／大量快篩試劑來了！　123.5萬劑將鋪貨至全國通路
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

一餐狂吃3000大卡！妙齡女擁鵝蛋臉卻有「超肥啤酒肚」

小孩公車上哭鬧不停！媽媽安撫不了...暖心大叔「1句話」幫解圍

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

金宇彬丟直球：我們交往吧！　韓志旼「不用考慮」主動衝過去Kiss

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

本土狂飆2969例再創新高！　境外增89例、新北破千例

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

一餐狂吃3000大卡！妙齡女擁鵝蛋臉卻有「超肥啤酒肚」

小孩公車上哭鬧不停！媽媽安撫不了...暖心大叔「1句話」幫解圍

快訊／本土+3766「全台22縣市都中鏢」　新北增1325最多

快訊／今日「本土狂飆3766例」再創新高　境外增93例

雲林公益音樂會不喊卡　邀請南方二重唱、殷正洋為療癒而唱

淡水免費「幾米遊樂場」搭輕軌超方便！高低間穿梭、攀爬超刺激

中醫師公會傳授「防疫茶」配方　大人小孩都能喝

疫苗數量告急！　盧秀燕：台中下周停打莫德納

連2週墊底！Brave Girls臉僵掉苦笑：我們真的這麼差？　隊長哭了

入住民生社區並不難　房仲推薦「這條街」總價2千萬以內

威德贊助HBL MVP　鼓勵球員成就更威的自己

中國醫藥大學傳多名學生確診！2天3例　英才、水湳校區緊急停課

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

新奇熱門新聞

妙齡女擁鵝蛋臉...卻有「超肥啤酒肚」

小孩公車上哭鬧不停！暖心大叔「1句話」解圍

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

性感網紅「恐怖素顏照」曝！慘淪邋遢大媽...網嚇

全球首位懷孕男子　決定不再生

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

美尋獲9具外星人屍體！FBI機密文件曝光

老闆身上飄「女秘書香水味」！他疑有「隱情」

牙刷毛「前端顏色」藏驚人功能！實際用途曝

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

被烏賊口爆？科學家：演化死胡同

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

更多熱門

相關新聞

牙刷毛「前端顏色」藏驚人功能！實際用途曝

牙刷毛「前端顏色」藏驚人功能！實際用途曝

牙刷是每個人生活中的必備清潔用品，不過你有注意到牙刷刷毛顏色的「隱藏細節」嗎？國外一名女老師即分享表示，許多牙刷前端都會有不同顏色，這不只是造型，其實還有其特定功能，讓不少網友看完驚呼，「原來自己擠錯好多年啦」。

寶寶和奶貓作伙長大！成長史媽感慨

寶寶和奶貓作伙長大！成長史媽感慨

女被前男友綁架 向店員打540手勢獲救

女被前男友綁架 向店員打540手勢獲救

人妻「拍洗碗片」曬愛　老公氣炸秒離婚

人妻「拍洗碗片」曬愛　老公氣炸秒離婚

婚禮進行中！伴郎汪卻轉頭嗨玩水

婚禮進行中！伴郎汪卻轉頭嗨玩水

關鍵字：

安東妮雅Antonia GrahamTikTok

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

委員不顧大樓糞水狂噴　「兒子要洗澡」強行開水毀鄰

陳志強悲痛道別母親「下輩子再當妳兒子」

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

快訊／蔡英文首度特赦國軍將士韓豫平、張淯森　拿演習加菜金宴客無罪

自認長得正身材又辣！她開4.6億聘金找對象

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

北市國小因家長請假難未採線上演練

快訊／華視陳郁秀、陳雅琳確定卸任

更多

最夯影音

更多
孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！
光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面