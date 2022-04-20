牙刷毛「前端顏色」藏神奇功能！實際用途曝...網驚：用錯好多年

▲牙刷刷毛上其實藏有玄機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者蘇敏禎／綜合報導

牙刷是每個人生活中的必備清潔用品，不過你有注意到牙刷刷毛顏色的「隱藏細節」嗎？國外一名女老師即分享表示，許多牙刷前端都會有不同顏色，這不只是造型，其實還有其特定功能，讓不少網友看完驚呼，「原來自己擠錯好多年啦」。

來自加拿大的女老師潔西（Jess），平時常在TikTok上分享各種生活小知識。日前她上傳了一部影片，劈頭就問大家「是否想過？為什麼同一隻牙刷上會有不同的刷毛顏色？」接著立刻解答，指出牙刷刷毛中不同顏色的區塊，是為了讓民眾知道牙膏的用量，並確保民眾在深色區塊的刷毛上，擠下你的牙膏！

▲牙膏量只要擠滿前頭刷毛就夠了。（圖／翻攝自TikTok）

潔西以自己家的牙刷為例，表示同隻牙刷中總會有一小部分顏色較深或是不同顏色的的刷毛，而這些「不同」顏色的刷毛，多半位於刷毛的前端或是中間，這些有顏色的刷毛區域，就是讓你擠下牙膏的地方！刷牙時不需將牙膏擠滿整隻牙刷，只要將牙膏擠在不同顏色的刷毛區塊其實就足夠了。所以這些顏色特別的不同區塊，其實並不是單純為了外觀設計，背後其實有這個含意！

影片一發上TikTok就有許多網友轉載並留言表示，「原來我一直刷錯了，一直都擠太多。」、「出生幾十年，今天學到了神奇的小知識！」、「原來刷毛也有特別的小含意」、「太晚看到啦！擠錯牙膏很多年啦！」、「我是一名潔牙師，真的是這樣」、「活到現在這麼多年才知道」、「我要去教家裡的小朋友～」