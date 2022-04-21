青少年兒童準備開打！陳時中：近期有2批莫德納到貨

記者洪巧藍／台北報導

專家會議確認6~11歲兒童可接種莫德納、青少年開放第三劑追加劑、高風險3族群可打2次追加劑（第4劑）疫苗，開打時間則預期是5~6月間。衛福部長陳時中今日被問及國內疫苗庫存，他表示，近來會有兩批莫德納抵台；這也意味，國內疫苗數量應足以因應需求。

▲立法院社福及衛環委員會，衛福部長陳時中堵訪，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

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衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)昨日召開，會中討論通過第四劑疫苗接種，以年長者、安養機構、免疫力低下等族群為優先接種，與上劑間隔5個月；另莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童，兩劑間隔12週、青少年可打第三劑，與上劑間隔5個月也獲共識。

陳時中今日出席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前受訪被問及青少年第三劑應接種BNT還是莫德納？他表示，目前青少年第三劑準備要打，但時間等還沒確定；至於一般民眾是否也需要接種第四劑，陳時中說，目前沒有規畫，昨日ACIP會議決定，第四劑主要以高風險族群，各國也是依照此做法。

目前民眾購買快篩仍困難，快篩實名制恐怕要等到5月，陳時中表示，便利商店應該比較容易買到，目前藥局在積極協商，如何讓他們取到貨，因為藥局因為出貨都是買斷 ，買斷情況開始實名制恐怕造成成本有所差異，正在和藥師公會談，怎麼樣的方式讓他們敢進貨，如何處理剩下貨品的問題。

近期發生2歲幼兒染疫重症死亡事件，指揮中心召開會議昨日討論兒童送醫指引，是否已經有所結論？陳時中表示，下午記者會會公布，清楚相關怎樣情況到醫院，送醫相關指引，還有119緊急情況有哪些，做遠具醫療相關情況，都有方向。