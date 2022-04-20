「6大常備藥品」爆缺貨！　普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

▲含Acetaminophen 乙醯胺酚成分的解熱鎮痛等藥品。（圖／藥師公會提供）

記者嚴云岑／台北報導

各縣市輕症在家照護陸續上路，藥師公會全聯提醒民眾可提前準備6類常備藥品，以便不時之需，若家中有孩童者，也可另外購買「藥水」劑型。藥師表示，昨日提醒公布後，今（20）日藥局銷售量比平常增長到3~4倍，其中普拿疼與兒童乙醯胺酚糖漿都已售罄，呼籲民眾不要過度恐慌。

藥師公會全聯會公布6類居家常備藥品，分別為解熱止痛藥（乙醯胺酚)、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑、體溫計、血氧計和維生素B、C。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市信義區開業藥師沈采穎受訪時表示，今日藥局不少解熱止痛藥都被訂光，像是民眾常買的乙醯胺酚止痛藥「普拿疼」，不只全數售罄，想要補貨也叫不到。

此外，其他乙醯胺酚成份的止痛藥，如中國化學的「力停疼」，生達的「普除痛」，也都成熱銷商品，前者追加貨要排單，後者要到5月中才有貨。沈采穎說，目前藥局熱銷藥品還有綜合感冒藥、喉片、止瀉藥與電解質水；小兒退燒糖漿也宣告缺貨。

面對藥局恐陸續出現的缺藥潮，沈采穎呼籲民眾無需恐慌，在疫情期間只要少吃辛辣食物，降低病毒活躍度，把常備藥品準備好即可，無須過度囤藥。她也呼籲政府應該發函給各大藥廠加速相關藥品生產，以免在一週後全台缺藥。

不過，並非所有藥局都有藥品短缺情形。台北市中正區開業藥師曾冠燁受訪時表示，受到政治人物宣導影響，普拿疼缺貨是從「疫苗開打那一天開始」，但其餘乙醯胺酚藥品在藥局都可購得，抗組織胺、止咳化痰藥等也供貨充裕，自己也一直在藥局端向民眾宣導買解熱止痛藥不要認品牌。