《社內相親》後又一漫改神作！李準基神還原角色　網漫韓劇同步　

▲Kakao Entertainment獨家釋出《Again My Life》網漫、戲劇同步海報，李準基神還原網漫角色，也讓原作者群表示「完美！」（圖／Kakao Entertainment）

記者林育綾／台北報導

漫改劇《社內相親》大爆紅，而Kakao Entertainment 指出，繼它之後另一部成功的漫改鉅作，將是由李準基主演的《Again My Life》，他神還原網漫角色，也讓原作者群表示「完美」。今（7）日釋出網漫與戲劇同步海報，未來網漫和韓劇也將同步連載！

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▲韓劇《社內相親》改編自韓國網漫《我和社長相親相愛》，造成轟動。（圖／Netflix／KAKAO WEBTOON）

李準基睽違2年，再度於Viu 原創劇集《Again My Life》中回歸，他飾演一名慘遭殺害的熱血檢察官金熙宇，將帶著前世的記憶重生，回到了18歲的膽小鬼時期。而重新變成高中生的他，利用前世得知的未來事件，開始為制裁惡勢力作準備。「比惡魔更過分的怪物才能抓到惡魔。」他能成功制裁惡人嗎？成為故事看點。

《Again My Life》原著作者Lee Hae-nal 表示，「李準基完美還原了我想像中的金熙宇！希望粉絲在小說、網漫及電視劇中，都能感受到不同的樂趣。」而負責網漫改編的作者Do Kyung 也表示，「製作網漫時，在腦海中對照角色浮現的真人演員，幾乎都被選入了，非常令人驚訝！」

連負責繪製網漫的Seon Yong-min 也直呼，主角金熙宇和李準基的相似度極高，在畫劇照時也嚇一跳。除了李準基外，還包括金智恩、車珠英、鄭尚勳等主演群，皆高度還原原著角色。

《Again My Life》原著網漫於4月8日起在台灣KAKAO WEBTOON 開始連載，韓劇4月8日起在遠傳 friDay 影音平台，每週五、六晚間10點半與韓國同日更新。

Kakao Entertainment 指出，開始製作戲劇的消息傳出後，韓國原著小說與網漫觀看數即增加近20倍，這將是繼《我和社長相親相愛》（韓劇名為《社內相親》）後，另一部成功鉅作，Kakao Entertainment 將持續投資並擴大自身 IP 宇宙與全球佈局。