快訊／本土確診攀升！　侯友宜開第一槍：輕症者「在宅照護」

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5日）公布國內新增216例本土個案，另增65例境外移入，本土確診連續5天破百例。由於染疫輕症者居多，新北市長侯友宜下午在記者會上拋出「在宅照護」模式，他表示，Omicron傳播速度迅速，讓無症狀或輕症確診者，以家庭／家戶為單位在宅照護，「希望中央在這個方向底下，趕快公布指引」，新北也已經準備好。

▲指揮中心4/5公布本土病例分析，輕症和無症狀居多。（圖／指揮中心提供）

侯友宜表示，新北市目前有6575人居家隔離者，都是無症狀衍生的居家隔離數目，必須解決，不然對民眾生活、經濟影響很大。相較去年Alpha、Delta，Omicron重症比例很低，中央公布輕症無症狀達99.78%，醫療目標應該集中在中重症，避免醫療量能排擠。

侯友宜進一步指出，每日確診數這麼多，要鼓勵大家配合篩檢，就要及早啟動「在宅照護」模式， 讓無症狀、輕症確診者與家戶親密接觸者，能以家庭為單位，在宅照顧，希望中央快速公布指引。

新北市衛生局長陳潤秋補充，若採取「在宅照護」，每日會透過雙向簡訊關心確診者病況，一有症狀，即可透過服務中心啟動照護。

事實上，在春節檢疫期間大量國人返台過節，新北考量Omicron變異株的傳染力強，無症狀或輕症比例高，徵用泰山區防疫旅館設置「集中檢疫中心」，也採取類似的遠距照護模式。

泰山集中檢疫中心內設置「遠距數位關懷中心2.0」，安置於集中檢疫中心民眾入住後只要下載「新北i-care健康雲」app，透過房內具藍芽功能血氧機，就能即時將血氧等生理數據上傳到遠距關懷中心，經由紅、黃、綠燈的預警辨識，讓醫護人員功能即時掌握住民的健康狀況，同時還能透過app留言、視訊即時溝通，照護住民的健康。