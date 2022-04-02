台中女洗香香一半…男鄰居突闖入索吻　法官因「這理由」判無罪

圖文／鏡週刊

台中一名呂姓男子遭控趁樓上女鄰居洗澡時，闖入對方家中，還將人強壓在牆邊索吻，女子事後報警提告，法官認為無積極證據證明呂男有猥褻行為，且呂男僅碰觸到女子的手臂外側，難認滿足個人性欲意念，判無罪。

判決指出，呂姓男子與女子住在同棟大樓的2、3樓，2人互不相識。因去年3月15日晚間10時許，女子沐浴時高歌，呂男不滿音量過大，遂前往3樓浴室，以不詳方式開啟該浴室門鎖入門後，抓住女子雙手並壓制於牆邊，要求對方:「讓我親一下」，女子強力反抗，呂男才罷手離去。

女子事後在家人陪同下報警，呂男否認，辯稱當日他因嫌女子洗澡時唱歌太吵，才上門找她理論，並表示浴室的門是女子自己開的，當場還被她打了一頓，呂承認當下有罵對方，但並未進到浴室，也未強行索吻。

雖然女子堅稱呂男用雙手抓住她的手臂外側壓制在牆邊索吻，因她抵住呂男的脖子跟肚子，對方才未得逞。但法官認為，無積極證據證明呂男對女子有強制猥褻行為，且呂男除抓住女子的手臂，並未碰觸身體其他部位，不構成強制猥褻罪，判呂男無罪，可上訴。

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