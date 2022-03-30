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罷免林昶佐總指揮帶「77乳加」闖烏克蘭戰場　為2目的上火線

姚冠均在波烏交界的盧布林省一處飯店接受採訪。他身上穿的是自備的國軍數位迷彩服。

▲姚冠均在波烏交界的盧布林省一處飯店接受採訪。他身上穿的是自備的國軍數位迷彩服。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

28歲的姚冠均與我們約在烏克蘭、波蘭邊界附近的盧布林省（Lublin）一間飯店見面。他腳蹬軍靴，身穿國軍數位迷彩戰鬥服，迷彩服下高領毛衣厚厚圍著脖子。也許身體還無法適應乾冷，他指間乾到沁血，不時乾咳。聊到一半，他又摀著肚子，我提議暫停訪談，他示意繼續：「沒事啦，肚子有點痛而已。我剛剛講話有點激動，還流鼻血。」

志願入烏 紀錄戰地影像

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他包裡裝了三條台灣超市常見的蘋果麵包、小條的七七乳加巧克力，他說這是重要戰略物資，捨不得吃，「高熱量、體積小、便於攜帶。」比起其他有意投入烏俄戰場的台灣人，他自認準備充足，「如果你自己沒準備吃的、一股腦就覺得（在戰場上）別人會給你東西吃，吃屎吧。」說罷，又懊惱自己行李容量不夠，出發前為了放入部隊Ｓ腰帶和彈袋，忍痛把維力炸醬麵挪出背包。行囊裡還有兩條七星香菸。他認為人在異地，抽菸是媒介，方便交友。「我還帶了很多很多襪子，那裡很冷、一定會有很多天無法洗澡，腳要保持清爽，否則靴子進水又要走很多路，腳會爛掉。」

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▲姚冠均所在城市日前連民宅都遭俄軍轟炸。城裡不時響起空襲警報。（姚冠均提供）

姚冠均並非志願軍，也沒有意願加入烏克蘭國際軍團。他此行有兩個目的，其一，擔任志願者（volunteer），希望從事物資運補工作，「有人給我物資，希望由我帶進去，」我追問物資來源，他表示是自籌，其餘不便說明。其二，他稱打算進行戰地影像紀錄，「在邊境大使館或任何敏感地方，不能拿出手機相機，這是基本常識。不過，如果我不是在軍事管制的地方，（拍攝）這些斷垣殘壁，由一個真正台灣人告訴你：這是真的，對台灣人來說，這應該好過於外電翻攝畫面，應該更真實。」為了傳輸影像，他準備了兩台手機，人還沒進烏克蘭，就每天寫工作日誌。 

姚冠均自備迷彩服、軍靴、防彈背心與大量物資。圖為他手臂上別的陸軍兵科臂章。

▲姚冠均自備迷彩服、軍靴、防彈背心與大量物資。圖為他手臂上別的陸軍兵科臂章。（圖／鏡週刊提供，下同）

在飛機上時，想什麼？「我一直在想，如果無法入境，或說詞不被接受，怎麼辦？如果他們質疑我的動機，被原機遣返怎麼辦？」他說自己不想別的，沒女友、沒安家問題；他曾擔任罷免立委林昶佐行動的總指揮，平日是咖啡供應烘焙商，只說要出國一陣子，業務交給同仁處理。父親不曉得他行蹤，家中兄弟裡，他只試探問過小弟，對於親赴烏克蘭前線支援的看法，小弟覺得他在開玩笑，回他一句：「又不是我們戰爭，干我們屁事喔。」

勸退多人　以免無謀送死

他再三強調，若能順利入境烏克蘭，無意加入作戰。換句話說，你來到戰場、成為志願者，卻打算成為「不作戰的志願者」？他答：「對，我要做後勤補給或醫療。打一場戰爭，絕對不是大家都拿著槍往前衝，應該分工合作，找到你的專業。並不是志願者就是要上去殺人。」只是，你如何有把握，屆時可以選擇想要從事的兵科？他答：「可以。但要提出相關證明。」如何提出相關證明？他答：「在退伍令上都有。」「我會的武器是迫擊砲，也有軍械專長。」但這聽起來並非運補專長？他答：「我是駕駛兵。我是專業的運補駕駛。」姚冠均又說，去年十一月底才剛被教召，他也把教召結業、訓練內容附上，給烏軍相關人士參考。

姚冠均在波烏交界的盧布林省一處飯店接受採訪。他身上穿的是自備的國軍數位迷彩服。

▲姚冠均在波烏交界的盧布林省一處飯店接受採訪。他身上穿的是自備的國軍數位迷彩服。

台灣網路上亦出現不少熱血志願者，對此，姚冠均說：「很多人說：『我要去（烏克蘭）。』我說：『首先，你必須有抗彈板，準備好的是四級，要通過美國NIJ或ISO認證。一片抗彈板至少要一．五吋厚，要價一萬元以上，還不包含模組化戰術背心，也不包含頭盔，光是背心加抗彈板，至少要花三萬到四萬元。』」

截稿前，姚冠均已進入烏克蘭，所在城市民宅遭俄軍轟炸。他說日前在電話中勸退不少有意前往烏克蘭的台灣人。其中，有人尚未備妥裝備、有人無法以英文溝通，有人來到歐洲想入境烏克蘭，卻只身著一條短褲。「我們有一個互相幫助和資訊交流的群組，我問他們很多問題：你抗彈板買了嗎？抗彈級數多少？你有以色列戰術止血帶嗎？專長是什麼？你受過軍事訓練幾年？外語能力如何？如果你無法做簡單溝通，基本上就不要來了。」

「我跟他們說：如果你死在這邊，連屍體都運不回去喔！因為我們跟烏克蘭沒實質邦交，連領事業務都還是由俄羅斯和波蘭兼理。你怎能指望他們對我們負責？」姚冠均又說，據他了解，在烏克蘭戰場上，「沒實戰經驗的台灣人，他們（烏克蘭軍隊）是不會用的。（如果沒被軍隊選上）你想幹嘛就幹嘛，想當遊客也沒問題。但他們不會管你生命安全。你要是不幸被炸死，那就是炸死。如果沒獲得作戰許可，聽說可以自行前往前線和基輔，去碰碰運氣。」什麼叫做碰碰運氣？「比如某處戰情激烈，需要新員替補，那你有機會被選上。」但這不就形同送命？「對啊就是砲灰。」

「你知道烏軍是會把你拖出來打巴掌的嗎？如果他們覺得你不聽話，有可能射死你。」姚冠均回憶入境烏克蘭前，在邊境遇上一名剛從烏克蘭離開的加拿大籍志願軍，對方說了這句話。他想多聊聊詳情，對方拒絕。

做好準備　其餘機率問題

他自認準備已經充足，也盡全力向烏軍說明自願擔任志願者。「2月24日，爆發（烏俄）戰爭，我就決定過來。」不過，烏克蘭總統澤倫斯基宣布籌組國際軍團，是2月27日的事？他強調，很早就決定要出發，「我有準備好要幫助他們，才過來。」

就算做後勤支援，烏克蘭境內無一處安全。問姚冠均想過可能遇上最壞情況嗎？「飛彈掉下來，不會因為你是紅十字會的人，就不炸你。你還是有可能死在這。」他又說，自認沒立場和資格在烏克蘭境內開槍殺人，「先做好假設和前提。我們能做的準備都做了，剩下就是機率問題。要建立在保全自己前提下，我才能做更多事。」

 

姚冠均已進入烏克蘭數日，他希望從事後勤補給、醫療等支援工作。


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