屏東職業賭場鬥雞廝殺　警四面包抄逮16人！負責人慘了

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉有一處專門比賽鬥雞的職業賭場，轄區的里港警方會同縣警局刑警大隊佈線調查屬實，進行查緝，逮獲連徐姓負責人在內16名賭客，賭資34萬多元、6隻鬥雞等證物，訊後依賭博罪嫌送，另徐男除賭博罪外，再依違反動保法函送主管機關裁處，最高可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

▲里港警方會同刑警大隊查獲鬥雞賭博場 。（圖／民眾提供，下同）

疫情解封將至，不少職業賭場伺機蠢蠢欲動，里港警分局與縣警局刑警大隊獲報在轄內高樹鄉有一處專門比賽鬥雞的職業賭場，經派員查訪蒐集相關情資後屬實。於3月20日11時見機時成熟前往該處賭場4面包抄，現場賭客驚慌逃竄，但仍被優勢警力壓制。

警方表示，鬥雞「選手」在場上相互廝殺搏命，鬥雞籠子周圍帆布血跡斑斑、布滿爪痕烙印，怵目驚心，警方當場逮捕16人，並查扣賭金34萬7900元、鬥雞5隻、計時用碼錶2組鬥雞圈2座、記帳單6張、計時器1個、碼表2個、記帳本1本、手機1支等相關證物，詢後均依賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

里港分局分局長鄭頴聰表示，警方取締不法無假期，不論節慶或平日，都不容許非法賭博行為，盼民眾勿心存僥倖，警方強力執行「掃蕩賭博」工作，即希望藉由警方的強力掃賭作為，能杜絕民眾賭博惡習及因「賭」所衍生的其他社會治安事件。