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3歲女叫爸爸「那個人」！蜷曲坐姿畫按摩器　揭工程師鬼父獸行

▲▼虐童，兒童，家暴，性侵，性暴力，性騷擾，女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲3歲女童抗拒會見生父，甚至痛恨生父的味道，見面玩都要求立刻洗澡。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名3歲女童雙親離異，常被媽媽帶去見爸爸，但女童始終抗拒，每次會面結束，都覺得自己身上臭臭的，要求立刻洗澡，甚至責怪媽媽說好只是去逛街，為何又會見到「那個人」，媽媽一直不解女童心理，直到1年後，女童透露爸爸會捏她乳房、按摩器觸碰下體，媽媽想起並指證前夫的特殊性癖，台北地檢署調查後依8個強制猥褻起訴。

據了解，這名對女兒伸出狼爪的爸爸年約40歲，是個工程師，與妻子協議離婚後，自己住在台北市大安區，妻子約隔1、2個禮拜就會帶女兒北上，讓女兒在爸爸住處單獨相處幾個小時，晚上母女倆再回飯店休息。

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲女童坐在椅子上都不敢把腳放下來，怕會被「那個人」拉走。（示意圖／pxhere）

但從2019年4月底、5月初開始，剛滿3歲的女童開始表現出強烈抗拒的情緒，和爸爸會見結束後都問：「媽媽，我身上是不是很臭？」要求立刻回飯店洗澡，拒絕再見爸爸，而且坐著時，一定是蹲坐椅子上，把雙腳抱在胸前，因為「如果腳放下去，會被拉走」，睡覺時更是會全身捲曲如同回到母親子宮，才能安心。

媽媽一開始只希望能保持這對父女倆的親情關係，有時會連哄帶騙，說自己想去逛街，然後通知爸爸在台北街頭「不期而遇」，如果當下相處狀況好的話，就讓女兒跟著爸爸回家，媽媽自己去咖啡廳獨坐幾個小時。

女童事後會埋怨媽媽欺騙，一律用「那個人」來稱呼爸爸，到了幼兒園，老師同學呼喚女童的名字，但女童卻很堅決地告訴大家，她不跟「那個人」姓，她跟媽媽姓，一直到2020年1月間的父女會面日，女童在走出台北捷運車站的時候，突然崩潰大哭，媽媽仍摸不著頭緒，完全沒意識女童的恐怖遭遇，只能不斷安撫。

▲桃園市賴姓男子遭指控替入監服刑友人照顧其還在念國中的外甥女，竟趁家中無人趁機性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

▲女童實在不想再見到爸爸，當街崩潰大哭，事後才告訴媽媽親身遭遇。（示意圖／Pixabay）

2020年6月間，已經4歲的女兒在家裡突然問媽媽，「知道我為什麼不喜歡那個人嗎？」吐露爸爸會捏她的胸部，以生殖器或類似電動按摩器的物品，碰觸她的眼睛、鼻子、嘴巴、下體，媽媽這才想到，當初前夫會邊捏她的胸部，邊要求她笑；也曾要求在飯店發生性行為時，要打開窗簾，享受可能被路人看到的刺激感。

媽媽趕緊帶女童就醫，由專業人員輔導女童說出詳細遭遇，並畫下有點類型方形、會震動的按摩器，雖然遭指控獸行的爸爸否認犯罪，但檢警調查認為，年幼的小女童不太可能憑空畫出按摩器圖樣，且對於爸爸犯行描述，又與媽媽的經驗相仿，因此採信女童指控，認定這名爸爸2019年間共有8次對未滿14歲女子強制猥褻犯行，依法提起公訴。

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