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驚悚攻堅畫面曝！槍砲犯躲樓梯間無處跑　竟持槍朝警連轟

記者蔡佩旻／雲林報導

綽號「鐵管」之洪姓(61歲)男子及楊姓(29歲)、林姓(22歲)男子涉嫌在雲林、彰化、屏東等地區販毒，且為防交易遭黑吃黑，持有大批械彈防身。雲林縣刑警大隊接獲線報後，於1月18、19日動員警力緝捕，沒想到洪嫌竟開槍拒捕，而當時的攻堅畫面近日曝光，所幸洪嫌開槍彈道偏差，並未擊中警方，讓人捏了一把冷汗。

▲雲林縣刑警大隊獲報，楊姓男子成立販毒集團，於1月18、19日動員警力緝捕，過程中犯嫌雖開槍抗拒，仍不敵警力優勢，依毒品危害防制條例、槍砲 彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪移送偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣刑警大隊動員警力緝捕槍砲犯，但犯嫌拒捕，竟朝警開槍，當時的攻堅畫面隨之曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

透過攻堅畫面可以看到，當時有大批警力在洪嫌租屋處執行搜索，但洪嫌見自己無路可逃，竟試圖朝警方開槍，所幸子彈彈道偏差，均未打到在場員警，不過也在現場牆壁等處留下明顯彈孔。事後經警方強力勸說，洪嫌才將手槍丟下樓梯並束手就逮。

▲雲林縣刑警大隊獲報，楊姓男子成立販毒集團，於1月18、19日動員警力緝捕，過程中犯嫌雖開槍抗拒，仍不敵警力優勢，依毒品危害防制條例、槍砲 彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪移送偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲所幸犯嫌彈道偏差，並未擊中在場員警，但也在牆上留下明顯彈恐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢警事後也於現場查扣約1.5塊海洛因磚（毛重約533.31公克）及超過1公斤之甲基安非他命（毛重約1118.59公克）、改造之MP9烏衝鋒槍1把（含彈匣1個、子彈14發）、制式手槍1支及非制式之改造手槍2支（含彈匣5個、子彈254發）、彈殼2顆、彈頭2顆、電子磅秤2台、製毒手冊1張等物。

檢方14日偵結，3名犯嫌均涉嫌販賣第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命，洪嫌另涉犯刑法殺人未遂及妨害公務、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，均提起公訴。

▲雲林縣刑警大隊獲報，楊姓男子成立販毒集團，於1月18、19日動員警力緝捕，過程中犯嫌雖開槍抗拒，仍不敵警力優勢，依毒品危害防制條例、槍砲 彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪移送偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢警表示，因及時查獲大量槍、毒，並積極向上溯源，查獲大量毒品，成功攔截槍枝及毒品流入社會，避免發生更嚴重之危害。雲林地檢署檢察長洪家原呼籲，時值地方選舉期間，防制暴力之工作尤為重要，雲林地檢署將持續積極查緝任何可能非法介入選舉之犯罪，以維護社會安寧及選舉秩序。

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