11歲↓兒童打不打疫苗？美研究：「5～11歲」更易引發不明症候群

▲陳秀熙分析支持反對兒童施打疫苗的因素。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

本土疫情波及國小、幼兒園學童，11歲以下兒童接種疫苗議題受到關注，指揮中心也證實，將開會討論兒童疫苗施打問題。公衛專家陳秀熙則根據國際現況，提出正反分析，指出疫苗雖能降低兒童染疫風險，但伴隨而來的副作用，也應納入綜合評估當中。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今（16）率領團隊，在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中指出，目前美國與澳洲皆建議5歲以上孩童完整接種兩劑，且12歲以上接種第三劑輝瑞疫苗，不過因各區狀況不一，支持及反對的聲浪皆有。

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支持派認為，以自然感染為主達成群體免疫的歐美國家，兒童染疫風險相對高，打疫苗可降低社區感染、避免隔離檢疫或學校關閉導致的間接傷害；反對派則稱，兒童整體症狀較輕微，且疫苗所帶來的不良反應及安全性未知，在大部分族群已具免疫力的情況下，無須冒風險。

陳秀熙團隊亦針對最新研究整理4大因素，作為國內兒童疫苗政策參考。

一、兒童疫苗效益

美國研究指出，輝瑞疫苗能降低31%兒童感染Omicron風險，青少年則降低59%。不過陳秀熙強調，該數據不一定能應用在台灣，因國內兒童染疫發生率比美國低。

此外，雖然疫苗能降低染疫風險，但根據研究顯示，施打輝瑞疫苗引發MIS-C（兒童多系統發炎症候群）的比例以5至11歲最高，將近五成。因此有部分人認為，確診頭痛、咳嗽、流鼻涕等輕微症狀，還比疫苗帶來的風險低。

▲5～11歲兒童施打輝瑞疫苗容易引發MIS-C。

二、兒童感染抗體濃度與成人不同

研究指出，有76.2%的成年人在染疫後有抗體陽性表現，但兒童僅37%。也就是說，兒童雖然第一線免疫反應清除速度快，但在第二線免疫反應無法驅動的情況下，再感染風險高。

三、父母疫苗施打間接保護力

以色列研究指出，施打疫苗確實能夠降低自身染疫機率，但針對家戶感染風險，並未達到間接保護。在父母施打疫苗，小孩未施打的情況下，孩童仍有高機率染疫。

四、降低校園感染效益

除了施打疫苗能預防兒童感染外，NPI（非藥物介入措施）也十分重要。根據美國研究顯示，疫苗涵蓋率需40%以上，才能有效降低感染，但若校園嚴格實施口罩令，則可降低23～24%染疫風險。