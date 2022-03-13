機車正妹撞到人嚇哭！警趁機加LINE約：出來走走　下場很淒涼

▲路上騎機車的正妹。示意圖非本文當事人。（圖／翻攝爆廢公社）

記者葉國吏／綜合報導

台南一位正妹因騎車撞到老婦人嚇哭，一位男警到場協助後竟然趁機搭訕問「有無男朋友」，隔天還主動加對方LINE、約對方出來約會。正妹覺得被騷擾投訴，被決議記過調職。男警不服提起行政訴訟，結果還是被打臉。

根據判決書指出，去年3月底台南一位正妹騎車不小心撞到牽單車的老婦人，台南市交通大隊謝姓男警到場處理，同時安慰被嚇到哭的正妹，順口問她有無男友，正妹回答「沒有。」

▲員警利用職務之便加正妹LINE，結果被記過調職。（圖／記者許力方攝）

隔天愚人節時，謝警透過正妹電話加對方LINE，還邀約出來走走，正妹婉拒說「今天愚人節」，並提醒說「人民保母這樣說話好嗎？」、「當朋友ok」、「你在職務之時取得我個人的聯絡方式，這個做法不對吧？」並向謝男說其實她已經有男友。

豈料謝警竟回說「看來有人說謊」、「沒差你不過就是個謊稱單身的偽單身者而已。」讓正妹覺得被騷擾截圖投訴，謝警因此被記過調職，謝警不服提起行政訴訟。不過高雄高等行政法院法官認為，謝警確實利用職務之便取得正妹聯絡方式，使正妹感覺被騷擾，懲處合法有據，判謝警敗訴。