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桃園美福倉儲工廠燒3天！「塑膠惡臭」灌滿市區　在地人快崩潰

▲桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲10日深夜傳出大火，起火點在4樓處，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲發生火警，悶燒傳出的惡臭讓在地人崩潰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲10日深夜發生火警，桃園市消防局先後出動56名消防人員、各式消防車21輛灌救，火勢雖已控制，但內部仍在悶燒中，因此傳出陣陣濃煙，讓桃園市區的居民苦不堪言，直呼整天都聞到燒塑膠的惡臭，「是要燒多久，南崁整天都是味道」。

桃園市政府消防局表示，位於蘆竹區長安路二段的美福倉儲10日晚間10時43分傳出火警，獲報後出動56人、21車到場灌救，但火苗從4樓竄出後延燒到5樓；經過2天的灌救，目前已控制火勢，但起火點位於深處，火勢仍不斷悶燒，因此出現陣陣濃煙，所幸現場無人受困、受傷，詳細起火原因仍待釐清。

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桃園市消防局表示，美福倉儲內部主要是冷凍的倉儲，且7樓有一個大型的柴油槽，內部有8000公升的柴油。此外，桃園市環保局表示，美福違反空污法，將依法開罰10萬至500萬元。

有網友在PTT以「桃園市區惡臭」為題發文表示，桃園市區靠南門市場的地區充斥著燒塑膠的臭味，好奇有沒有其他人聞到。對此，有網友回應，「是要燒多久，南崁整天都是味道」、「八成哪個工廠又發爐了」、「（風）往龜山 新莊那邊飄了」、「桃園好幾個紅點」、「中壢無感」。

▲桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲10日深夜傳出大火，消防人員徹夜搶救，今天上午仍持續搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼許多桃園的網友不斷聞到燃燒塑膠的惡臭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲10日深夜大火，消防人員徹夜搶救，今天上午仍持續搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，也有在現場的警消透過臉書社團「桃園大小事」發文表示，美福倉儲第3天仍在持續燃燒中，「由於煙霧瀰漫，住在蘆竹區的朋友們沒事不要出門，以免吸入過多毒氣。長安路二段目前道路封閉，經過路段者請提前改道。」

當地網友看完紛紛留言，「辛苦所有消防人員」、「天啊！還在燒」、「縣政府這裡也有聞到」、「大有路空氣很差塑膠味也很重」、「永安路，愛三街也聞到了」、「今天聞那味道很臭」、「怎麼可以燒那麼多天」、「藝文特區爆幹臭」、「桃園區空氣中也充滿了燒焦味，完全無法開窗」。

第三天持續燃燒中！！ 感謝慈善公益總部捐贈50瓶鋁箔包飲料 感謝好友陳小姐捐贈50鋁箔包瓶飲料 至於我自己就買了300瓶鋁箔包飲料 給這些辛苦的警消人員包含我自己在內

阮隨緣發佈於 2022年3月11日 星期五

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