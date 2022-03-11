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尹錫悅一句話擄獲太座心：會為妳做一輩子的飯

▲▼南韓第20屆總統當選人尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓第20屆總統當選人尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者廖禹揚首爾11日專電

韓國總統當選人尹錫悅和相差12歲的妻子金建熙的愛情故事登上韓媒，兩人初識時郎有情妹無意，他還偷偷記下對方的電子郵件；金建熙則是被尹錫悅的誠意打動，他甚至許下承諾：「我會為妳做一輩子的飯。」

今天是尹錫悅與妻子結婚10週年紀念日，韓聯社引述兩人身邊人士說法報導，尹錫悅當年剛認識金建熙的時候，因兩人年齡相差12歲，認為不可能與對方發展戀情，因此故意把金建熙的名片丟掉，不打算再聯絡。

不過，雖然丟掉名片，尹錫悅還是暗自記下金建熙的電子郵件，始終無法忘懷對方的尹錫悅不久後透過電子郵件表達傾慕，兩人透過共同友人再次牽起姻緣。

金建熙去年12月因偽造學歷等醜聞公開道歉時，也曾提到與丈夫的初識。

她原本因為尹錫悅是檢察官，以為對方是很可怕的人，但看到尹錫悅總是穿著一樣的服裝，而且總是自信滿滿，也懂得對後輩付出，因此對他改觀。

金建熙向媒體透露，尹錫悅曾說過讓她最感動的一句話就是：「我會為妳做一輩子的飯。」她說，兩人結婚時尹錫悅許下了這項承諾，到現在都一直遵守著諾言，「相信他也會遵守對國民做出的承諾」。

尹錫悅過去曾在綜藝節目中公開展現廚藝，SBS電視台今天特別重播尹錫悅去年9月出演綜藝節目「家師父一體」的一集，他當時在家中招待節目主持人李昇基及梁世燦，親切地要兩人叫他「錫悅哥」，還開玩笑說自己現在是「無業遊民」，要他們不用太拘束。

尹錫悅在節目中親自下廚做了雞蛋捲與烤肉、泡菜鍋，嫻熟料理實力讓梁世燦大表吃驚，尹錫悅也笑說：「不就是要經常這樣露兩手，才不會被趕出家門嗎？」展現幽默且居家感滿滿的樣貌。

▲▼南韓第20屆總統當選人尹錫悅49歲的妻子、準第一夫人金建希。（圖／取自南韓國民力量競選黨部）

▲南韓第20屆總統當選人尹錫悅49歲的妻子、準第一夫人金建希。（圖／取自南韓國民力量競選黨部）

尹錫悅與金建熙交往兩年後於2012年結婚，當時尹錫悅已52歲，令許多大學同學都感到意外。尹錫悅的一名大學同學說，當時許多同學出席喜宴的原因都是，「尹錫悅真的要結婚？不行我得親自去看看」，因此前往觀禮的賓客特別多。

不過，金建熙因過去曾遭控涉嫌操縱股價、造假學歷，以及涉嫌收買記者等爭議，在尹錫悅競選總統後期特別低調，也未陪同尹錫悅出席勝選後的各項公開行程。

對於今後作為第一夫人可能扮演的角色，金建熙曾直接表示，「比起第一夫人，稱為總統配偶可能更合適」，她認為作為總統配偶所扮演的角色應符合時代及社會上國民的需求。

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