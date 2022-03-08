百萬訂閱「神秘Youtuber」疑露臉！網傻「差好多」　本人回應了

▲日本百萬Youtuber拉斐爾（左）。（圖／翻攝YouTube／日本的拉斐爾中字官方頻道）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本百萬Youtuber拉斐爾以不露臉、與各種正妹、女優合作而聞名。然而，日前日本YouTuber Hikaru在大阪京瓷巨蛋舉辦活動時，將一名穿著與拉斐爾相同的男子面具拉下，瞬間讓網友以為拉斐爾終於露臉。對此，拉斐爾本人也做出回應澄清，該名男子並非他本人。

YouTuber Hikaru於5日在大阪京瓷巨蛋舉行「EXIA Presents KANSAI COLLECTION 2022S/S」表演，途中演唱時將一名穿著、面具都與拉斐爾相似的男子帶上台，扯下面具後一起跳舞，由於該名男子的穿著、面具及聲音都與拉斐爾相似，因此在網路上引起討論。

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網友看完紛紛在PTT留言，「跟我想像差太多」、「戴面具是正確的，識別度高點」、「好險錢夠多」、「可以戴回去了」、「如果沒面具跟體育服，完全路人」、「因為明日花綺羅才知道拉斐爾」，「今天就當沒發生過，面具戴起來吧」、「他的臉型不是這」，也有網友指出，「那天他根本沒去，大家也知道他是偽物，請求證再爆卦」。

對此，拉斐爾也出面回應表示，他當時因家中有事而無法出席活動，由於情況太過私人，目前正在和相關人員進行解釋，日後會再上傳影片詳細說明，「這次我很抱歉」，間接證實當日出現的男子並非他本人

據悉，拉斐爾在日本的頻道超越百萬訂閱，又有創立中文頻道累積36.8萬訂閱，因此在台灣也有不少粉絲訂閱及關注；拉斐爾曾與AV女優明日花綺羅合作拍片，影片題材以整人及各種正妹為主，讓觀看次數屢創新高，不曾露出真面目也是吸引網友好奇的看點之一。

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