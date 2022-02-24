陸兩銀行宣布「停辦現金業務」　官媒警告：將失去安身立命基礎

▲大陸行動支付盛行，許多人已幾乎不使用現金。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸兩間銀行日前宣布停辦人民幣現金業務，引起大量討論。對此，大陸權威官媒《經濟日報》24日發文指出，停辦現金業務可能形成的預期及其帶來的不良影響不可小覷，「出現這樣的新情況、新問題、新苗頭，要高度重視，嚴肅對待，妥善解決。」

文章提到，近年來，個別農信社、外資銀行甚至國有大行，出現了個別停辦現金業務的苗頭，停辦的藉口更是五花八門：業務轉型升級、現金業務較少、控制成本、降低業務管理風險等等，「當前，需要警惕這些認為人民幣現金業務『只賺吆喝不賺錢』，甚至想『一停了之』的新情況、新問題、新苗頭。」

文章指出，對於商業銀行、農信社等機構來說，現金服務是最基礎、最根本的金融服務，是安身立命之本。如果一心只想著壓降成本，無視社會效益，缺乏服務意識，那就脫離了金融服務實體經濟的本源，銀行也將因此失去安身立命的基礎。

▼大陸部分場所已可使用「數字人民幣」。



文章提到，近年來，雖然「掃碼」等非現金支付方式已十分便利，但人們的現金需求依然旺盛。人民銀行公佈的資料顯示，2021年全年，現金淨投放6510億元。截至2021年末，流通中現金（M0）達9.08萬億元，首次突破9萬億元大關；M0同比增長7.7%，繼續保持穩定增長勢頭。

文章指出，個別銀行停辦人民幣現金業務，雖然對現金業務「總盤子」的影響可以忽略不計，但停辦現金業務可能形成的預期及其帶來的不良影響不可小覷，「對於監管層來說，出現這樣的新情況、新問題、新苗頭，要高度重視，嚴肅對待，妥善解決。」

文章強調，對於銀行業金融機構來說，現金服務不僅不能停，接下來還需要繼續提升現金服務的能力和水準，通過優化流程，大力發展金融科技，通過建設數位化、集約化的現金服務體系等來降低服務成本，提升服務精細化水準，切實把金融為民落到實處。

另外，大陸央行、銀保監會日前也曾開會強調，銀行業金融機構要紮實做好人民幣現金存取業務，凡設有實體網點的商業銀行、農信社等機構必須辦理人民幣現金存取業務。