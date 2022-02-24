台科大教授涉假發票詐百萬研究費　黃兆龍150萬交保

記者劉昌松、崔子柔／綜合報導

台灣科技大學營建工程學系教授黃兆龍涉嫌用上百張假發票向學校核銷經費，費用高達上百萬元，市調處昨（24）日依詐欺罪將黃兆龍、助理湯采潔、提供假發票廠商林素鋒3人移送台北地檢署複訊。經漏夜訊問後，認為黃兆龍涉犯案《刑法》詐欺等罪，諭令150萬元交保，助理湯采潔及合作廠商林素鋒，各80萬元交保。

▲黃兆龍依詐欺罪移送台北地檢署複訊。（圖／記者劉昌松攝）



據了解，北檢過去偵辦M台灣計劃等標案圖利廠商弊情，黃兆龍就被查出護航業者、接受業者招待出國等，2007年時被依貪汙罪起訴。

調查指出，黃兆龍等人在2008年至2018年間分別受科技部等機關委託，辦理營建工程相關的研究計畫，再以林素鋒提供的不實發票向校方核銷研究經費，金額達100多萬元，這筆錢是用來採買實驗室設備或流入私人口袋，還待進一步釐清。

▲黃兆龍不斷閃避媒體鏡頭。（圖／記者劉昌松攝）



此外，高擎企業有限公司負責人吳漢龍則涉嫌為了取得公家標案，在2013年間，為免因競標人數不足流標，自行虛增廠商一起參加投標，則涉嫌違反《政府採購法》，檢調經蒐證後，23日展開搜索約談，預計約談黃姓教授、吳姓業者等，2案共8名嫌疑人到案釐清。