搭載mini-LED顯示螢幕　分析師：蘋果iMac Pro預計6月亮相

▲分析師預期新款iMac Pro將於6月亮相。(圖/取自MacRumors)

記者陳俐穎/綜合報導

目前關於蘋果新款iMac Pro也出現許多傳聞,面板分析師Ross Young則表示,預計蘋果將會在6月的開發者大會上發布mini-LED顯示螢幕的iMac Pro,比外界原先預期的春季發表會晚了3個月左右。

最初有傳言稱新的 iMac 可能會在春季推出,但Ross Young在 1 月下旬表示他認為會在「夏季」推出,他表示面板發貨預計將於 6 月開始,因此新品可能會在 8 月或 9 月發布,但他目前認為蘋果會將時間表提前。Ross Young表示,蘋果一直在開發更大螢幕的iMac,如果 6 月的發布時間準確,將會在全球開發者大會上首次亮相。

MiniLED iMac Pro could launch in June. Some observers said no MiniLEDs, but we hear around 1000 zones and over 4000 miniLEDs.