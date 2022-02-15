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搭載mini-LED顯示螢幕　分析師：蘋果iMac Pro預計6月亮相

▲分析師預期新款iMac Pro將於6月亮相。（圖／取自MacRumors）

▲分析師預期新款iMac Pro將於6月亮相。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

目前關於蘋果新款iMac Pro也出現許多傳聞，面板分析師Ross Young則表示，預計蘋果將會在6月的開發者大會上發布mini-LED顯示螢幕的iMac Pro，比外界原先預期的春季發表會晚了3個月左右。

最初有傳言稱新的 iMac 可能會在春季推出，但Ross Young在 1 月下旬表示他認為會在「夏季」推出，他表示面板發貨預計將於 6 月開始，因此新品可能會在 8 月或 9 月發布，但他目前認為蘋果會將時間表提前。Ross Young表示，蘋果一直在開發更大螢幕的iMac，如果 6 月的發布時間準確，將會在全球開發者大會上首次亮相。

27 吋 ‌iMac‌ 將與 24 吋 ‌iMac‌ 作為高規版本一起銷售，為了使其與 MacBook Pro 保持一致，預計產品名稱將稱為 ‌iMac‌ Pro。將採用 mini-LED 背光面板，Ross Young 也對規格進行分析，表示預計將採用大約 1000 個控光區域和超過 4000 個 miniLED。除了 mini-LED 顯示螢幕外，‌iMac‌ 預計也會重新設計外觀以及引入M1 Pro和M1 Max晶片。

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