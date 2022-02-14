林鶴明揭「蔣萬安痛點」：白藍合是假議題！藍營早被柯文哲滲透

▲台北市長柯文哲。（資料照／翻攝自Facebook／柯文哲）



記者陶本和／台北報導

針對2022年台北市長選戰，近日出現「白藍合」的議題。對此，民進黨副秘書長林鶴明14日表示，白藍合是假議題，藍營早被台北市長柯文哲滲透了，他認為國民黨的蔣萬安痛點不是綠營候選人，而是藍營北市議會裡有多少「柯友友」。

對於最近台北市長選舉出現「白藍合」的討論，林鶴明表示，藍營很多人不以為然，甚至說這是假議題，他認為，某種程度來說這確實是假議題，因為實際上不是「白藍合」而是藍被白滲透了。

林鶴明分析，柯文哲在成立民眾黨後和綠營分手，如何維持在台北市運作？當然是和議會裡佔多數的國民黨合作，才能持續維持市政的運作，「白藍合不是今天才出現的現象，而是在過去白綠分手後，就已經發生的現象了」。

對於國民黨的蔣萬安，林鶴明認為，他的痛點不是綠營的候選人是誰，而是國民黨台北市議會黨團裡面有多少「柯友友」，這些「柯友友」的當選不一定需要蔣萬安，但是這些「柯友友」需要柯市長的加持，才能維持他的政治能量。

林鶴明說，蔣萬安的問題是藍的裡面很多和白的眉來眼去的，台北市副市長黃珊珊的問題是她究竟是藍的還是白的，誠如某魷魚遊戲市議員說的，她當年還參加過黃珊珊的選舉活動，蔣萬安和黃珊珊，究竟是要比誰比較藍，還是要比誰比較白呢？

▼有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

