　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

恐龍也會感冒！1.5億年「異常化石」出土　揭史上首起呼吸道感染

恐龍也會感冒！1.5億年前「異常化石」出土　揭史上首起呼吸道感染病例

▲最新研究顯示恐龍也會罹患感冒。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

巨大的恐龍也會為感冒所苦？！一篇刊載於權威期刊《科學報告》（Scientific Reports）的研究顯示，恐龍會像人類一樣出現咳嗽、打噴嚏、發燒、頭痛、腹瀉等典型的感冒症狀，這項突破性的發現，來自於距今1.5億年前的骨骼樣本，研究人員在化石上發現呼吸道病變導致的骨骼感染痕跡，也讓樣本的主人成為首列「確診感冒」的恐龍。

這頭名叫多莉（Dolly）的梁龍科恐龍，體長約18公尺，重約4到5噸，死亡年齡研判在15至20歲左右，屬於亞成年物種，逝世年齡「異常年輕」，因為科學家普遍認為，恐龍的平均壽命約人類的2倍。

該篇論文第一作者、美國蒙大拿州大平原恐龍博物館（Great Plains Dinosaur Museum）古生物學家伍卓夫（Cary Woodruff）表示，雖然多莉在1990年、2013年與2015年的多次挖掘後才出土，但幸運的是，多莉的骨骸保有明顯的呼吸道疾病特徵。

恐龍也會感冒！1.5億年前「異常化石」出土　揭史上首起呼吸道感染病例

▲科學家在異常生長的樣本上，發現感冒導致骨骼感染的痕跡。（圖／翻攝自Scientific Reports）

伍卓夫表示，多莉的頸椎骨出現3塊異常生長、結構近似花椰菜的骨骼，這項在恐龍前所未有的發現，很快就被認為極可能是「麴菌病」（Aspergillosis）的感染痕跡，伍卓夫透露，這種呼吸道疾病，在現代鳥類與爬蟲類屬於常見且致命的疾病，其中一個症狀就是「骨骼感染」，極大程度證實恐龍也會像其他動物一樣感冒生病，雖然這也意味著，造成多莉早逝的原因，非常可能就是麴菌病所引發的呼吸道疾病。

雖然巨大的恐龍因為感冒死亡，多少讓人感到不可思議，但恐龍的直系後代「鳥類」在現代仍然很容易因為罹患「禽流感」而死亡，成為農民頭痛又可能釀成禽傳人、人傳人的棘手疾病，而禽流感最常見的受害者「家雞」又與暴龍有6組幾乎相同的蛋白質序列，從這層關係上來看，或許就能理解感冒對恐龍的威脅。

延伸閱讀
「捐血送雞蛋」民眾超踴躍　板橋捐血站「4小時250袋血達標」
大掃除翻出「萬元股票」…2疊40張價值超驚人　他一查哭了：虧慘
獨／南港展覽館暗夜爆槍戰　2煞連轟12槍尋仇酒店幹部

►一台就夠！室內暖暖的還能烘衣服

ET快訊
竹科大廠「聚鼎科技」晚間證實1人確診　299人緊急PCR、7
女學生「制服裡面沒穿」惹毛女老師！　罰她讓男學生圍觀胸部

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

恐龍也會感冒！1.5億年「異常化石」出土　揭史上首起呼吸道感染

過年打掃挖出「40張舊股票」　他興奮一查發財夢秒碎：是2330多好

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

炎亞綸遇「蕾神之錘」貼心苦等：愛情太複雜　籌備實境節目「非戀愛」自嘲：我的能播嗎？

超壯觀！台灣超美景觀公路　搖下車窗彷彿與山融為一體

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

老外人肉占位比手勢趕人走　見對方不理...竟硬扳後照鏡

【聲林之王3】EP9 精華｜「拚就對了」吳霏加持台饒新秀同理　《Right Here》前奏一下LEO王秒有feel｜庾澄慶 徐佳瑩 戴愛玲 Leo王 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

恐龍也會感冒！1.5億年「異常化石」出土　揭史上首起呼吸道感染

過年打掃挖出「40張舊股票」　他興奮一查發財夢秒碎：是2330多好

加起來76歲！美國長青滑雪組合摘金　對手佩服：我從出生就看他們

蔡錫勳／烏克蘭戰雲密佈！為何「烏克蘭問題就是日本問題」

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

新奇熱門新聞

打掃挖出舊股票　他一查發財夢碎

吃台灣西瓜吃到怕！網見雍正批奏笑翻

工作出包被罵　Apple Watch喊1句...上司瞬間閉嘴

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

培根掉地吐白絲？　網：不敢吃了

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

臨盆前老公要求「讓哥哥進產房」...人妻崩潰

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

超清晰外星「小灰人」拍到了！

葡萄牙女鬼害死3人車禍　真相曝光

閃電刺青！電殛後留下樹紋烙印

5元支票怎花　過來人曝兌換陷阱

誤食白色圓錠　她羞喊：尊嚴好痛

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹宣布：無限期停播！民眾「收壞掉商品」遭已讀不回

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

蔡依林素顏走春！　下半身特殊「前衛穿搭」驚呆網

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

丟丟妹刪「無限期停播文」親揭原因

峮峮拍寫真集脫了！　只穿內衣褲自拍「洩深邃事業線」

好市多驚人福利曝光　網：外面找不到

郭采潔男友遭爆「騙妹吸毒約3P」！

「這症狀」持續3天恐已染Omicron

連千毅泡湯親密照流出！妻辣翻網

面試問「王多一點」啥字！他神回錄取了

一道閃電劃過！「550隻羊」當場翻肚死亡

麥當勞點「30元隱藏漢堡」店員愣！內行秒懂：超好吃

台灣凌晨00：43地震　台北搖8秒

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

炎亞綸遇「蕾神之錘」貼心苦等：愛情太複雜　籌備實境節目「非戀愛」自嘲：我的能播嗎？

炎亞綸遇「蕾神之錘」貼心苦等：愛情太複雜　籌備實境節目「非戀愛」自嘲：我的能播嗎？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面