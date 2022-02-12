恐龍也會感冒！1.5億年「異常化石」出土　揭史上首起呼吸道感染

▲最新研究顯示恐龍也會罹患感冒。（圖／達志／美聯社）



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巨大的恐龍也會為感冒所苦？！一篇刊載於權威期刊《科學報告》（Scientific Reports）的研究顯示，恐龍會像人類一樣出現咳嗽、打噴嚏、發燒、頭痛、腹瀉等典型的感冒症狀，這項突破性的發現，來自於距今1.5億年前的骨骼樣本，研究人員在化石上發現呼吸道病變導致的骨骼感染痕跡，也讓樣本的主人成為首列「確診感冒」的恐龍。

這頭名叫多莉（Dolly）的梁龍科恐龍，體長約18公尺，重約4到5噸，死亡年齡研判在15至20歲左右，屬於亞成年物種，逝世年齡「異常年輕」，因為科學家普遍認為，恐龍的平均壽命約人類的2倍。

該篇論文第一作者、美國蒙大拿州大平原恐龍博物館（Great Plains Dinosaur Museum）古生物學家伍卓夫（Cary Woodruff）表示，雖然多莉在1990年、2013年與2015年的多次挖掘後才出土，但幸運的是，多莉的骨骸保有明顯的呼吸道疾病特徵。

▲科學家在異常生長的樣本上，發現感冒導致骨骼感染的痕跡。（圖／翻攝自Scientific Reports）



伍卓夫表示，多莉的頸椎骨出現3塊異常生長、結構近似花椰菜的骨骼，這項在恐龍前所未有的發現，很快就被認為極可能是「麴菌病」（Aspergillosis）的感染痕跡，伍卓夫透露，這種呼吸道疾病，在現代鳥類與爬蟲類屬於常見且致命的疾病，其中一個症狀就是「骨骼感染」，極大程度證實恐龍也會像其他動物一樣感冒生病，雖然這也意味著，造成多莉早逝的原因，非常可能就是麴菌病所引發的呼吸道疾病。

雖然巨大的恐龍因為感冒死亡，多少讓人感到不可思議，但恐龍的直系後代「鳥類」在現代仍然很容易因為罹患「禽流感」而死亡，成為農民頭痛又可能釀成禽傳人、人傳人的棘手疾病，而禽流感最常見的受害者「家雞」又與暴龍有6組幾乎相同的蛋白質序列，從這層關係上來看，或許就能理解感冒對恐龍的威脅。

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