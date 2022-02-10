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高雄嫩模被糖爹迷昏！閨蜜「看定位追人」傻眼：她只會傻笑了

▲▼南韓一名8歲女童遭到感染愛滋病的父親性侵。（示意圖／CFP）

▲陳男在小美的酒裡下藥，性侵得逞。（示意圖／CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名小模小美（化名）因缺錢花用，透過包養網站「Sugar Daddy」，與41歲陳姓男子談好見面一次就可以賺1萬5000元的交易，卻慘遭下藥性侵。小美的閨蜜發現情況不對，立刻追著小美的手機定位到旅館救援，到場發現小美只會傻笑、神智不清，立刻報警求救。高雄地檢署今偵結，依性侵等罪將陳男起訴。

小美因缺錢花用，2021年9月11日透過「台灣甜心包養網｣結識陳男，兩人談好到每次1萬5000元為代價到摩鐵喝酒聊天。小美的閨蜜得知後，認為非常危險而勸阻小美，但小美不聽，最後談好打開手機定位，讓閨蜜可以隨時掌握情況。

沒想到，陳男在小美的酒裡放入FM2搖頭丸等毒品，性侵後拍攝大量的性愛影片及照片。小美的閨蜜發現小美完全不回訊息也不接電話，馬上衝到摩鐵救人，發現陳男正攙扶意識不清、不斷傻笑的小美要走出車庫，立刻上前詢問並察看手機，要求刪除所有的照片、影片，並拒絕陳男想以4000元和解的提議。

事後，檢警在陳男的住處查獲22顆FM2及不明藥物，陳男也坦承性侵及拍攝性愛影片，被檢方依性侵、毒品等罪聲押，高雄地院裁定8萬元交保。高雄地檢署今偵結，依強制性交罪起訴陳男。

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