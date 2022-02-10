疫情間持續送餐照顧長者　南投延正社區入圍「共餐食力獎」

▲南投衛生局營養師輔導延正社區，入選中央共餐食力獎（下同）。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣3家社區共餐據點投件參加110年「衛生福利部國民健康署舉辦社區共餐食力獎」評比，其中竹山鎮延正社區因利用在地食材入菜、提供高齡友善菜色、疫情期間仍持續供餐（志工送餐）、連結社區資源，營造高齡友善環境等，用心經營社區，與全國共29個參賽社區較勁後，順利通過書面審查。

衛福部國民健康署秦義華科長、社會及家庭署陳俊吉專員帶領營養師公會全國聯合會評審委員，於1月24日一同到延正社區實地訪查；南投縣衛生局保健科長鄭綉錦、社勞處社會福利科長李誌寬，以及延正社區理事長管梅秀及衛生局社區營養推廣中心營養師賴雅汶都陪同委員進行解說，竹山鎮長陳東睦也親往關心。

縣府衛生局指出，訪查考評內容包括食材保存及管理、菜色供應是否均衡營養、食物質地是否符合高齡牙口、廚房作業流程與衛生管理及在地食材的應用等面向；訪查委員廖美玲表示，廚房食物備品有分類、離地管理，供應給長者之餐點種類充足，並善用在地食材入菜，值得肯定。

衛生局長陳南松表示，衛生局自97年起成立社區營養推廣中心，長期於社區推廣長者營養，而延正社區據點承辦單位接受輔導時配合度佳、依營養師意見進行相關的改善，如採購層架存放乾貨物品，讓食材分類上架；利用冰箱溫度計監控冷凍庫房溫度，以保食材新鮮等；即使資源經費均有限，在疫情期間仍持續辦理長者供餐，社區也用心結合節慶販售自產自銷之農產品，如粽子、年糕等，並結合社區導覽的收入，作為供餐經費來源。

陳南松認為，本次延正社區在衛生局營養師輔導之下，通過書面審查並入圍國健署「共餐食力獎」是實至名歸，對該中心長期協助輔導社區的營養師和延正社區的用心也是高度肯定；未來衛生局將持續鼓勵社區發展協會、據點等單位踴躍參與，共同為長者營養健康貢獻心力。