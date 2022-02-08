桃園+16！加貝爾增3確診　日翊物流+6、亞旭+7「要重新檢查宿舍」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布今（8）日新增26例本土個案，其中16例都在桃園，亞旭2147人解隔前最後一次採採檢，再新增7人確診，都是移工，為解隔翌日返回宿舍後複驗確診，其中5人Ct值高時陰時陽，另外兩人病毒量高。指揮官陳時中表示，亞旭仍有疑慮，宿舍還要重新檢查。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。桃園除了亞旭外，日翊物流居家隔離268人又增6人確診，都是居隔期間陰轉陽，陳時中表示，雖然不排除解隔前還有人採檢陽性，但整體疫情都在控制之內。桃園加貝爾幼兒園接觸者今日解隔，也有3人居隔期滿採檢確診，分別為一對母子與確診保母照顧的幼童。

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▲遠雄自貿港確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



指揮中心統計，截至目前國內累計5,816,835例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,797,056例排除)，其中19,239例確診，分別為3,957例境外移入，15,228例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案19059)，累計130例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲物流公司確診關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大