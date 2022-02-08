「漢堡+玉米」變身吃人怪獸！張嘴獠牙...網嚇壞：被詛咒了嗎

▲網友用玉米和漢堡做出可怕怪獸。（圖／翻攝自推特／@jiba_no_jiba）

實習記者林郁婷／綜合報導

玉米是不少人喜歡的食物之一，不論是加在玉米濃湯、沙拉等，香甜的玉米都能搭配。不過日本一名網友分享一張照片，圖中漢堡的半開，漢堡肉排的周圍排了一顆顆的黃玉米，另外一半的麵包上也有一圈，看起來就像一個怪物張大嘴，瞬間讓人食慾全無。

根據日媒《Jタウンネット》報導，網友「@jiba_no_jiba」在推特分享一張他製作的漢堡照，只見一個白色圓盤上放著一個漢堡，但是仔細一看發現，漢堡裡不是一般的生菜番茄，而是一圈玉米粒圍在肉排旁邊，上面也有一排玉米和起司片隱約露出的邊角，整個看起來就像怪物張嘴要吃掉某個東西，就連原PO也完全沒了食慾。

▲玉米像是會吃人的獠牙。（圖／翻攝自推特／@jiba_no_jiba）

jiba_no_jiba表示，玉米跟漢堡都是從超市買的，吃午餐前時突發奇想就試著做做看，想把玉米整齊地排列裝飾，於是上排用短牙籤從漢堡底部刺穿，把玉米固定住，沒想到做出來的漢堡，卻彷彿某種怪物的嘴巴，讓人感到渾身不舒服。他說，「我吃東西的時候有一種可怕的抗拒感，拆開的時候，好像去掉了人的下巴，覺得特別噁心，順便說一句，味道本身是正常的。」

網友看完也都嚇壞，紛紛表示很可怕，「根本遊戲裡面的怪物」、「太可怕了吧」、「下次用白色的玉米試試看」、「被阻咒了吧」、「牙齒很黃喔」、「從吃人變成被吃的瞬間」、「牙科醫生看到的就是這景象」、「其實這設計挺天才的」。