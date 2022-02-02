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發明被盜用！他1人花12年告倒「汽車業巨頭」　卻犧牲家庭幸福

▲▼塞車、汽車、車子、車輛 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲發明被盜用，他1人怒告「汽車製造巨頭」，纏鬥12年終於勝訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

為鼓勵人們創造發明，多數國家都會設置《專利法》。美國一位獨立發明家卡恩斯（Robert Kearns）是「間歇式雨刮系統」的發明者，不料設計卻遭到多間汽車製造公司盜用，氣得他決定提告侵權的所有公司，官司經12年纏鬥後，他先後獲得福特、克萊斯勒訴訟賠償，此事件成為美國著名的專利官司之一。

在卡恩斯發明「間歇式雨刮系統」前，所有汽車上的雨刷一旦開啟，雨刷就會不間斷的刮除玻璃上的雨水，因此會嚴重阻礙到駕駛的視線。卡恩斯1963年某一天在下雨天開車出門時，不斷左右移動的雨刷深深困擾他，事後他突然有了靈感，根據人眼的機制發明出了「間歇式雨刮系統」。

他發明間歇式雨刮系統後，找上了當時的美國汽車製造業「三巨頭」（通用汽車、福特汽車及克萊斯勒集團），試圖說服「三巨頭」使用他發明的系統，沒想到提議遭到所有公司的拒絕，惡劣的是「三巨頭」自1969年起，直接把該系統安裝在新生產的汽車上。

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲卡恩斯1978年決定提起專利侵權訴訟。（圖／取自免費圖庫pexels）

卡恩斯發現福特汽車在1969年的最新款汽車上，安裝了他所發明的間歇式雨刮系統，此後各大汽車製造公司紛紛推出自己的間歇式雨刮，如此情況讓他一度瀕臨崩潰，直到1978年他決定向福特提起專利侵權訴訟，不料這一場官司一打就是12年。

卡恩斯為了這場官司，先後雇用了5位不同公司的律師，最後乾脆親自下場為自己辯護，也因此忽略了妻子和孩子，最終夫妻關係破裂，儘管如此他仍沒有放棄，後來福特一度願意以3000萬美元（約新台幣8.2億）私下和解，但該協議必須承認福特沒有做不法行為，因此被他拒絕。

在與福特纏鬥12年後，他終於贏得官司的勝利，並且獲得1010萬美元（約新台幣2.7億）的賠償，1992年再贏得與克萊斯勒集團的訴訟，儘管他捍衛了尊嚴與伸張正義，這幾場官司仍幾乎消耗了他的一生，他晚年還患上阿茲海默症，並於2005年2月9日在馬里蘭州病逝，享壽77歲。

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