貿易商化身發明家狂賺2億　30年來變出上百件「專利品」

記者陳雕文、邱中岳／台北報導

住在北市的許明文從年輕就愛上發明，在30年間共計發明出上百件「專利品」，其中包括剪刀尺、電子魔術方塊等玩具，發明30年後竟狂賺2億元，他低調表示，「發明就是把胡思亂想現實化。」

現年63歲的發明家許明文，結婚20多年有3個小孩，早期28歲開始從事貿易業周遊列國，發現外國有許多好玩的玩具、便利的商品，於是也引發了許明文的「好奇心」，讓許在晚上睡覺時開始「胡思亂想」。

▲許姓男子每天都在想要發明東西，30年間變出上百件發明品申請專利。（圖／記者邱中岳攝）

許明文第一個發明就是剪刀尺，因為許認為每次剪紙時，都要畫線量幾公分再用剪刀剪下，所幸乾脆在剪刀的刀壁上刻出公分數，也讓剪紙工作變得相當得心應手。

而許後續又發明出電子魔術方塊，提供小朋友遊玩，但許明文也在這個發明上遇到瓶頸，因為要用授權漫畫人物吸引民眾，所以也四處奔波，最後取得授權後才順利取得專利授權。

▲1名貿易商每天「胡思亂想」，30年間發明出上百專利品。（圖／記者邱中岳攝）

「做貿易是用體力，做發明是用腦袋」許明文說，因為28歲創業從事貿易，但是都要四處奔走往往讓身心俱疲，直到31歲後接觸外國發明事物，讓許也開始接觸發明，10年之間讓許賺進了1億元。

事後許每天在睡前就不斷思考要「發明」甚麼，在2013年突發奇想將球鞋氣墊拆開，一直想怎麼讓鞋子更有彈性更保護腳，許指出，「車子都有彈簧，為什麼鞋子不能有」，竟然直接將球鞋挖空裝入彈簧。

最後利用磁鐵的正正相剋原理減低震波，順利發展出磁浮鞋，也因此獲得美國發明金牌獎，許最後說到，「如果發明當成興趣，那他可能就是重度的上癮患者」。

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