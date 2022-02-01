平壤23層公寓倒塌至少500死　北韓黨高層現場致歉

▲北韓勞動黨官員在災區現場向居民致歉。（圖／翻攝自勞動新聞）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年1月11日下午3時46分，位於南韓光州市西區花亭洞、一處由HDC現代產業開發所興建中的39層樓高公寓大樓發生外牆塌陷的慘案，6名裝修窗戶的工作人員一度下落不明。不過在北韓（朝鮮），類似的工安意外卻層出不窮，其中還被官媒罕見報導，甚至有勞動黨高層幹部鞠躬彎腰、向受害居民致歉，傳言至少有500人喪生。

該起事故發生於2014年5月13日，一棟位於北韓首都平壤平川區域鞍山1洞、興建中的23層樓高公寓大樓發生坍塌，依照北韓當地的慣例，是在大樓完工前，會陸續有住戶舉家搬遷入住、同時帶上室內裝潢工人。南韓政府關係人士推測，當時已經有92戶居民入住，恐怕人命傷亡規模難以估計想像。

就連北韓官媒《朝中社》都在事發5天後的5月18日罕見報導，表示「施工人員只會搶快、卻不注重嚴格督導施工品質，如此不負責任的態度造成嚴重的事故、導致人員傷亡。」；不過該則報導卻未指出具體的事發經過與傷亡人數。

而北韓黨務機關報《勞動新聞》則刊登勞動黨高層親自到當地向鞠躬彎腰致歉的相片，包括人民保安部長崔富日等人皆於17日前往平壤市平川區域向死者家屬、居民安撫道歉。

▲該棟公寓大樓倒塌前，就疑似建築不穩固。（圖／翻攝自韓網）

當時南韓《韓聯社》分析，由於南韓才於該年（2014）4月16日發生世越號船難，該事件也廣為北韓媒體所報導，可能是意識到民眾對無法處理公安意外的政府早已產生熊熊怒火，為了平息首都民眾不安的情緒，才罕見派出官員前往現場慰問，並在各大宣傳媒體上引述官員的道歉發言。

該棟公寓大樓在倒塌前的照片被意外瘋傳，從照片中可以看到該棟大樓在完工前就已經是「東倒西歪」，從1樓到樓頂竟然不是呈現垂直，而是一條詭異的弧線。根據日媒《東京新聞》報導，負責總體指揮施工的人民軍第7總局長在事故發生後，被送往政治犯收容所進行勞改。

據悉，當時包括來自北韓的南韓《東亞日報》記者朱成夏皆認為，該棟公寓倒塌的原因可能是當局施工時偷工減料、使用太少的水泥與混凝土，加上各施工包商之間貪腐情況嚴重，以及注重「千里馬速度」搶快的理念，才導致憾事發生。

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