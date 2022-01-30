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梗圖諷刺賴清德、賀錦麗會面　外交部不忍了：譴責抹煞外交成果

▲在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排。（圖／總統府提供）

▲在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，賴清德與賀錦麗同坐第一排。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德出席宏都拉斯總統卡蕬楚（Kamala Harris）就職典禮，與美國副總統賀錦麗同坐第一排，兩人寒暄致意約30秒，但事後遭民進黨前立委郭正亮批評，不需要硬扯這是會面，東華大學教授施正鋒也說這是「棒棒糖外交」，並有網友製作梗圖諷刺「謝謝你們進口萊豬」。對此，外交部今（30日）表示，相關錯誤訊息抹煞外交成果及努力，深感遺憾並予以譴責。

外交部今天罕見地發出聲明指，外交部注意到近日網路上若干有心人士以賴清德出席宏都拉斯總統就職典禮期間與賀錦麗互動的影片及照片為主題，刻意扭曲雙方高層在公開場合互動的意涵，企圖捏造台美關係不佳的錯誤印象，對於類此透過錯誤訊息，蓄意抹煞賴清德及相關涉外人士辛勤耕耘外交的努力和成果的行為，外交部深感遺憾，並予以譴責。

外交部強調，此次賴清德身負外交重任，在全球疫情嚴峻期間，遠赴宏都拉斯參加新任總統卡蕬楚的就職典禮，在宏國期間，不僅以符合國際禮儀及慣例的方式，與包括賀錦麗在內的各國政要友善互動；更在去程及回程過境美國期間，與包括美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）等19位聯邦國會議員，以及政、學界及僑界人士進行視訊互動，實為近年來我國高層的另一次成功出訪，也展現拜登政府對台美關係的重視，更是台美全方位夥伴關係「堅若磐石」的最佳實踐。

外交部指出，在國人歡度春節連假，與家人團圓之際，賴清德及所有特使團團員在春節前夕返國後，仍須犧牲假期，依規定進行隔離及自主健康管理，若干有心人士不僅未給予鼓勵、喝采，反在此時以扭曲的手法，斷章取義、惡意操作、唱衰台灣，處處打擊外交人員士氣，外交部對此等行為予以譴責，並呼籲國人認清事實，一起為台灣的外交努力，共同為台灣加油。

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