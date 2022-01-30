他犯2失誤！慘遭悍女「持棍棒硬闖後門」　熱水淋全身凌虐

▲余男遭多人凌虐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

余姓男子因曾提及馮姓女子與李姓男友間的感情問題，還騷擾林姓女子的友人，2019年4月間遭馮女、林女夥同李姓男友等人於摩鐵凌虐，因而手部骨折、臉部燒燙傷等多處重傷。一審馮女、林女、李男分別被依剝奪他人行動自由罪，判刑10月，另一名李姓同夥則判刑8月；案經上訴，二審結果逆轉，馮女、林女、李男分別被判刑6月，得易科罰金18萬，李姓同夥改判5月，得易科罰金15萬。

判決指出，2019年4月2日凌晨，馮女與不知情的王女相約在台中某汽車旅館見面，王女則另邀約余男一起到汽車旅館聊天；未料，馮女因不滿余男提及自己與李姓男友的感情事，同時間林女也不滿余男騷擾友人，馮女便打電話邀林女、李男等人，再由李男邀李姓同夥等人，準備到摩鐵凌虐余男。

起初，林女與彭姓同夥先跑進汽車旅館房間，持棍棒毆打余男全身，同時間彭男把王女趕出房間外；隨後林女、彭男以及馮女於浴缸放冷水後，命令余男脫衣泡在浴缸內，期間林女不僅持菸蒂燙余男背部，見余男被彭要求跪地唱歌卻不會唱，還拿熱水澆淋余男頭部，而馮女除了以腳踹踢余男臉部，還叫余男跳出另一旁的髒水池。

另一方面，李男與李姓、林姓2名同夥到場後，先是指責余男多話，持夾腳拖毆打余男臉部，還以右手毆打腹部，接著一度想持玻璃物品砸向余男，但被旁人制止而作罷，結果改持球棒毆打余男全身；誇張的是，馮女見余男倒地還笑稱對方是演戲，竟拿熱水潑灑余男。林姓同夥則是將衛生紙團塞入余男嘴巴，持小刀恫嚇要拔對方的牙齒，接著割劃余的臉頰，隨後在場的人脫下余的褲子，由林女持棍棒戳余的肛門。

上述種種行徑造成余男左側手部第五掌骨閉鎖性骨折、右側尺骨骨折、臉部多處1度燙傷、左臉撕裂傷、頭部外傷合併雙側頭皮血腫、四肢、背部、臉部、右側胸壁、雙側髖部等處擦挫傷；事後直到余男自行打電話求救、就醫報警，全案因此曝光。

一審台中地院審理後，依剝奪他人行動自由罪，將馮女、林女、李男各判刑10月，另一名李姓同夥則判刑8月。案經上訴，台中高分院考量馮女等人坦承犯行，與被害人達成和解補償，審酌後改將馮女、林女、李男各判刑6月，得易科罰金18萬，李姓同夥改判5月，得易科罰金15萬。其餘同夥則另行審結。