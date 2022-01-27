遭酸「50歲，3萬都還不起」！小弟手寫5頁信抱怨　2槍親手擊斃大哥

記者鄧木卿、白珈陽、林昱萱／台中報導

台中市東區一間超商外26日中午發生槍擊案。據悉，趙姓兇嫌先前和林姓死者陸續借了不少錢，而對方在年前要求他歸還3萬元，但趙男還不出錢，遭到林男嘲諷，因此懷恨在心痛下殺手。

▲台中男兩槍轟斃大哥。（圖／記者白珈陽攝）

這起事件發生在26日中午，根據當時的目擊者表示，林男一開始還有幫趙男買咖啡，兩人看起來有說有笑、而席間林男曾離開位置約3分鐘，怎料，在返回座位沒多久後，趙男就突然掏槍朝林男連轟兩槍，當場將對方擊斃。

▲台中槍擊案嫌犯到案。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，趙嫌是死者的小弟，死者長期拿貨給趙嫌販賣，苦勞都由趙嫌做，錢都是死者拿走，趙嫌分得很少，長久下來趙嫌心生不滿，中午跟死者相約在超商外談判，趙嫌還拿出4、5頁的手寫信表達不滿，信內容有「事情都我在做、錢都你在賺」等語，最後2人談不攏，趙憤而開槍。

▲台中槍擊案嫌犯開槍畫面。（圖／記者白珈陽翻攝）

另外，據悉，趙男陸續向林男借了不少錢，年前林男要求趙男還3萬元，但趙男還不起，遭到林男酸言酸語，「都50幾歲的人，連三萬塊都還不起」，趙男疑似是因此一時氣不過，痛下殺手。據悉，2人相識20幾年，而趙男喜好賭博，而他也供稱，這兩年因疫情，都找不到工作，日子很不好過。