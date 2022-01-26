開錯KTV包廂爆衝突！屏東酒客「遭砍動脈」噴血亡　1人手臂被砍斷

▲屏東一間KTV傳出砍人命案，警方正積極追緝兇嫌中。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳韻如／屏東報導

屏東市一家KTV26日凌晨發生砍人命案！現場兩派人馬酒後爆發衝突，兇嫌竟持西瓜刀衝入包廂內瘋狂揮砍，一名酒客動脈遭砍中當場噴血，送醫後因失血過多不治，另一名酒客則手臂被硬生生砍斷，經搶救後生命垂危，目前仍在觀察中，而兇嫌犯後隨即逃離，警方正全力追緝中。

初步調查，兩派人馬為不同包廂酒客，僅因開錯包廂門便爆發口角，進而引發激烈衝突，沒想到兇嫌卻持刀揮砍，釀成1死1傷，全案警方正積極追緝中。