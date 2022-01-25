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林秉樞2300萬存款是P的！工具人女友認了：他很清楚我們的弱點

林秉樞長相斯文，出手大方，完全看不出是恐怖情人，然而生氣時不但痛毆女友，還揚言殺人。

圖文／鏡週刊

林秉樞製造多金的高富帥形象，其實他用來炫富的ATM帳戶餘額有千萬存款是變造，全案之所以能夠突破，關鍵在於去年11月10日高嘉瑜家暴案爆發的前一天下午，直播的政論節目《新聞大白話》突然出現「蔡正維」「邱宜珍」「藍玄凱」三個不同網友的帳號「抖內」並捐款到節目並留下詭異言論。

內文提到「高嘉瑜，妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親筆字跡，妳想清楚」等字句，檢警根據刷卡紀錄及金流循線掌握付款人，正是林秉樞的賴姓女友兼祕書。

高嘉瑜遭家暴案爆發前上直播節目，突然有網友抖內留言嗆高，後來檢警發現留言者正是林秉樞的賴姓女友兼祕書。（翻攝自網路）

檢警傳喚賴女到案，她坦承到節目抖內及留言都是林秉樞要她做的，並出示與林的通聯及對話紀錄，且向辦案人員表示，林要她在直播時按照他的指示貼文，散布高嘉瑜的不實消息，她本人則完全不認識高。

賴女還說，林流傳在外高達八位數的帳戶明細餘額，也是林秉樞指使她用修圖軟體變造，還稱林喜歡跟朋友炫耀手上可動用的現金隨時都有幾千萬元。

本刊取得林秉樞的存摺及不實ATM收據，餘額被改成4,100萬元，金額和帳號字體與其他欄位有別。（讀者提供）

為證明所言不虛，賴女向辦案人員出示林秉樞的存摺及帳戶資料，以及多張變造過的提款交易明細，證明林秉樞所要彰顯的身價不凡都是吹牛，目的是為了打進政商名流圈，以假造的明細炫富甚至行騙。本刊取得其中一張去年三月的交易明細，餘額更高達四千一百多萬元，但字體明顯比其他欄位的文字還粗，造假的可能性極高，沒想到還是有媒體及政治人物受騙。

本刊取得林秉樞的存摺及不實ATM收據，餘額被改成4,100萬元，金額和帳號字體與其他欄位有別。（讀者提供）

「我真是太傻了，沒料到當時開心拍的照片，會被他拿來威脅。」賴女向專案小組指出，林秉樞從去年初承諾每個月會給她三萬元，要聘她當助理兼祕書，其他多位跟他交往過的女友，也都幫忙林做事，每個人都有不同類型的工作，另一名在台中某協會任職的K姓女友，則是專門負責幫他送禮給政商人士，費用則由林的富商友人買單；就連上直播節目網頁留言當網軍，林也要求賴女使命必達，因為「林很清楚我們的弱點在哪裡。」

本刊取得林秉樞的存摺及不實ATM收據，餘額被改成4,100萬元，金額和帳號字體與其他欄位有別。（讀者提供）

她還大爆林秉樞有高度的控制欲，會要求女友對他言聽計從，否則很容易一秒變臉暴怒，還會以公布女方的裸照威脅。二人交往時，她仍在跟前夫談判離婚，林便打算指控她劈腿逼她就範，「他說我若不照做，就要把照片寄給我前夫，讓我連小孩都看不到，也拿不到前夫的贍養費。」

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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