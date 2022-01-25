林秉樞雲端藏13女私密照！單親媽、首長女秘書都受害　檔案逾1萬筆

圖文／鏡週刊

檢警偵辦民進黨立委高嘉瑜家暴案進入收尾階段，涉案的恐怖渣男林秉樞遭裁定羈押禁見將屆滿2個月，近日極可能被起訴求處重刑。本刊掌握，林二度被檢方提訊，針對遭控施暴高嘉瑜涉犯傷害罪已坦承不諱，此外，他還教唆女友以P圖方式偽造ATM提款明細表炫富，製造高富帥的假象，藉此與10多名女子交往，並穿梭在政商名流間不斷行騙。

由於林秉樞痛毆高嘉瑜的罪證明確，且無其他被害女子提告，預料檢方近日將以傷害等多項罪名將他起訴。

不過，他的手機雲端帳戶密碼一度交代不清，讓檢方無法登入，為防仍有其他不雅影片外流，加上他曾有類似施暴女友的前科，恐有反覆實施及危害被害人安全之虞，檢方將請求法院繼續羈押。

辦案人員調查，林秉樞在永豐銀行末4碼為4465的帳戶，曾遭爆可用餘額超過2,300萬元，多位藍營民代質疑金流不明，向檢方告發林涉嫌違反《洗錢防制法》，經專案小組深入調查發現，林秉樞用來炫富的ATM千萬元餘額明細單，竟是找人用電腦軟體P圖變造，證實本刊先前的報導無誤。

本刊調查，林秉樞將交往對象的私密照存入雲端，受害者除了已曝光的高嘉瑜外，還有某醫院護理師、單親媽媽、日文老師、律師、國立大學學者、重量級政治首長女祕書，以及多位女大生。

檢警查出，林秉樞將大量與政商名流對話的錄音檔、LINE對話截圖資料，以及與不同女子交往拍下的親密影像，透過「備份豆腐」隨身碟轉存到2張記憶卡，資料檔案數超過1.2萬多筆，但林到案後，2張記憶卡的檔案已所剩不多，更無親密照。

檢警轉而還原林的iPhone，所幸林最後供出帳戶密碼，才能進一步確定林在警方到板橋馥都飯店逮人前，已有計畫地將隨身碟的私密資料轉移到雲端硬碟儲存，進而及時查扣才未流出。

只是林秉樞萬萬沒有想到，這些想威脅別人而留下的私密影像，如今都成了他被羈押未能交保的關鍵。本刊掌握，從林的雲端硬碟及手機還原的親密照，女主角至少有13人，依照片檔案的紀錄顯示，幾乎都是近3年所攝。

本刊調查，林秉樞捲入家暴高嘉瑜案遭收押前，不只遊走政商界圈，身邊更不乏女友，辦案人員還原林手機的檔案及親密照片，發現幾乎都是林與女性友人合意下拍攝，並非偷拍而來，儘管林已有多次施暴、並以私密照脅迫女友的紀錄，但本刊試圖與多位和林交往過的女性聯繫，除了已提告的高嘉瑜，其他人都不願出面控告林。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

【林秉樞雲端解密1】工具人女友招供了 林秉樞2300萬存款證實是P圖

【林秉樞雲端解密2】正當收入3年僅9萬 林秉樞有才多金形象全破滅

【林秉樞雲端解密3】一起看大直水岸豪宅 林秉樞一句話就讓女律師暈船