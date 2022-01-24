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上海妻控夫偷帶走2歲兒　為見孩子流浪台灣3個月

上海妻控夫偷帶走2歲兒　為見孩子流浪台灣3個月

圖文／鏡週刊

原本一家三口都住在中國上海生活的王姓妻子近來指控台灣籍的丈夫，去年底趁她赴杜拜出差時，無預警將小孩帶回台灣，為了爭回小孩，她帶著一只短袖衣服的行李立刻搭機來台，由於人生地不熟，形同流浪街頭，她四處求援，不但找海基會幫忙，也向台北地院訴請離婚並爭監護權，並對先生提告略誘罪。

面對2歲兒子突然被先生帶回台灣，這名上海媽媽從杜拜直飛超過千里來台跨海尋子！ 無獨有偶，對於夫妻紛爭將孩子捲入，高雄地院家事法官在審理一件空姐與丈夫的離婚官司，認為孩子父親將男童捲入兩造婚姻紛爭，加深離婚對孩子造成的衝擊與傷害，特別寫了一段白話文給二人的小孩，告訴孩子沒有錯，也讓各界省思千萬不要讓無辜的孩子捲入大人爭吵，這篇千字文轟動全台，連專注婦幼工作的時力立委王婉瑜也深受感動，直言令人熱淚盈眶。

至於北部的這起爭取監護權案件發生在去年10月，當時在上海從事金融業的王姓妻子於去年10月間到杜拜出差，丈夫還帶著孩子一起送機；她指控丈夫在她赴杜拜後，趁接小孩下課時，把孩子帶到機場直奔台灣，當她得知後火速從杜拜直飛來台，苦等3個月終於在離婚官司開庭前見到小孩。

上海妻控夫偷帶走2歲兒　為見孩子流浪台灣3個月

王姓妻子向本刊說，她的先生在飛機起飛前幾分鐘，通知已把小孩帶走，孩子很多東西都沒帶，連生活用品跟玩具也都留在家，好像逃難一樣地逃走了。就在雙方開庭前夕，她終於見到兒子。

當時孩子反反覆覆地問了她5、6遍，「媽媽你住哪裡，我說媽媽住酒店，他說你也在台北，我說對，然後他的臉就很困惑，一直不停問我，媽媽你住哪裡，因為他會覺得為什麼媽媽你跟我在同一個城市，但不跟我們住在一起。」

王妻說，當她聽到孩子這樣問，她真的好難過，她說嫁給在上海工作的丈夫3年，一家三口和樂，事發前，她完全感受不到異狀，不論是孩子的受教或日常生活，她都給予最好的照料，也常抱著寶貝兒子到遊樂園玩，或和動物近距離接觸，如今想看兒子卻得靠照片，她指控丈夫一聲不響離開，還把小孩帶到台灣，剝奪她和孩子的相處機會。

上海妻控夫偷帶走2歲兒　為見孩子流浪台灣3個月

律師黃炫中說：若爸爸在媽媽不知情的情況下，偷偷把小孩帶回台灣，且中斷孩子原本在上海的生活，並剝奪母親對小孩的監護權行使，已涉及略誘行為。

至於雙方官司正由法院審理，但正如高雄地院家事法官寫給空姐孩子的千字文所隱含的意思，小孩在大人的紛爭中，絕對沒有錯，更不是大人吵架的犧牲品，不要把小孩當成談判籌碼。


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