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第五屆台灣青年陶藝獎名單出爐　展現新世代創作能量

▲第五屆青年陶藝獎，陳庭怡等5名獲獎。（圖／工藝中心提供）

▲文化部次長李靜慧（左）頒贈第五屆「臺灣青年陶藝獎」獎座及獎狀予得主陳庭怡。（圖／工藝中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

鼓勵青年從事陶瓷藝術研究與創作的「臺灣青年陶藝獎」，11日於臺灣博物館南門園區舉行頒獎。文化部政務次長李靜慧表示，這兩年遭逢疫情影響，因此第五屆臺灣青年陶藝獎主題「脫胎」，正巧顯現了疫情中全世界人類的最大期待，期藉由青陶獎的作品撫慰大家的心靈，共同期待疫情早日獲控制，世界「脫胎」恢復正常生活。▲第五屆青年陶藝獎，陳庭怡等5名獲獎。（圖／工藝中心提供）

臺灣工藝研究發展中心表示，從競獎的過程中看見新技術應用和當代議題發聲，忠實展現新一輩陶藝世代的真實風貌，此次以「脫胎」為主題，共初選入圍22位作者，計88件作品取得參展資格，從中選出陳庭怡、唐禹婷、張婷雯、張競芝、劉奕堂等5名得獎者。▲第五屆青年陶藝獎，陳庭怡等5名獲獎。（圖／工藝中心提供）

工藝中心主任張仁吉表示，參加今年青陶獎的青年創作者，平均年齡不到30歲是工藝界的新希望，本屆青年陶藝獎新生代陶藝創作者在造型部分，過去多以型器為主，慢慢轉化成現代化的造型表現，在風格部分，從傳統轉化為當代對話的表現，雖以當代為表現卻不擺脫傳統，仍然善用材料與工具並堅持工藝頂真的精神性；另外，作品上亦強調當代生活的跨域性轉變為陶藝的現代化與當代化，可從中窺見關於臺灣陶藝創作新的想像與發展趨勢。▲第五屆青年陶藝獎，陳庭怡等5名獲獎。（圖／工藝中心提供）

評審代表臺北教育大學藝術與造形設計學系教授羅森豪指出，美能夠讓別人和自己快樂、淨化，而文化相關政策和年輕人的未來息息相關，期待透過政策可以讓年輕人得到更多創作後行銷面向的協助。

▲第五屆青年陶藝獎，陳庭怡等5名獲獎。（圖／工藝中心提供）

工藝中心指出，5位得獎者的作品，陳庭怡文字體系列作品提供觀者一個融合文字美感、感性與理性的意志活動，透過自我對話與觀察，深入對於人文與社會的觀點反覆感知體驗，將身體知覺與時空召喚，再以物件置入純熟的手法詮釋和對話；唐禹婷作品This Is Us 2020系列將人性隱藏的卑劣直白地呈現出來，作者將陶瓷媒材捏塑的創作技法推升到淋漓盡致，從陶藝創作勞動的情境中，提供自我融合生命及反省創造的活動，更能清楚的體認創作與生活的真實性。

張婷雯無力的日常系列用最大的力氣探討當今世人生活的無力感，作品巧妙的將時代產物與人的慾望產生積極互動，單純的技藝表現出當代語彙，大膽找回造型物件在人性中的有機情境；張競芝結繩記事系列巧妙的將內在思緒與外在感知積極互動，單純的技藝表現出當代語彙，藉由陶藝媒材的特殊語意，運用火的力量，將材質與形體之間的緊密關係燒熔，形成完整而堅定準確的物件。

劉奕堂群聚系列，套用在當前全球肺炎病毒肆虐的氛圍，作品元素單位的聚散離合，看到個人疏離與群體鏈結關係上的圖像，作品巧妙的將空間與人的關係產生聯結，以反覆的手法詮釋對於空間的態度。

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青年陶藝獎脫胎工藝研究發展中心

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