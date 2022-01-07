哈薩克鐵腕鎮壓！　總統下令軍隊「不須警告」可直接開火擊斃

▲哈薩克總統下令，軍方及執法單位可以開槍擊斃示威者，不須提前警告。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

哈薩克近日爆發大規模示威，情勢逐漸演變成流血衝突。總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）今（7）日發表全國談話表示，他已經授權軍隊及執法部門，使用致命武力、開槍擊斃「恐怖份子及武裝份子」，而且不需任何警告，「那些不願投降的人將被消滅。」

《美聯社》、《衛星通訊社》等外媒報導，托卡耶夫宣稱，國內第一大城市阿拉木圖（Almaty）遭到2萬名不肖人士襲擊，「恐怖份子仍在使用武器，破壞人民財產」，因此當局必須繼續進行反恐行動。他也表示，全國各地「憲法秩序基本上已經恢復。地方政府也已經控制局勢。」

▲哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）。（圖／達志影像／美聯社）

托卡耶夫表示，他國要求當局與示威者對話，簡直是「一派胡言」，「和罪犯及殺人犯能夠進行什麼談判？」，但感謝俄羅斯總統普丁迅速派遣維和部隊，強調這些軍隊只會在國內短暫停留。他也表示，已經聽見和平示威者的訴求，並且將會展開改革，預計11日在國會展開另一次談話。

▲哈薩克經歷獨立30年以來最大暴亂。（圖／路透）

哈薩克政府1日解除瓦斯價格上限，導致價格飆漲，引發大規模抗議，並且迅速蔓延至各大城市，成為30年以來最大動亂。示威者訴求從調整瓦斯價格，擴大至反對菁英壟斷資源及財富、全面政治自由化等等，被認為試圖推翻1991年獨立建國後、一直沒有遭受實質反對的當權政體。

儘管如此，示威活動漸趨暴力，政府及公共建築被縱火，公私財物都被破壞，全國網路斷訊，2間機場被迫關閉。哈薩克內政部7日表示，目前累計27名示威者被殺、18人受傷，另有3千多人被拘留；執法人員方面，18人被殺害、超過700人受傷。

▲哈薩克市政大樓被抗議群眾包圍。（圖／達志影像／美聯社）

托卡耶夫已經接受內閣總裁，宣布重新實施180天的燃料價格限制，並且調查6間瓦斯公司是否聯合哄抬物價，卻同時向以俄國為首的軍事聯盟「集體安全條約組織」（CSTO）尋求派兵鎮壓，並在最新談話中展現強硬立場。儘管如此，CSTO及哈薩克官員都堅稱，俄國派遣的維和部隊不會攻擊示威者，僅負責保護政府機構。

截至7日上午，阿拉木圖還傳出發生零星衝突及火災，但軍方已經重奪該市機場控制權。與此同時，全國各地開始恢復正常，首都阿斯塔納（Nur-Sultan）網路部分恢復，全國鐵道也重新通車。

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