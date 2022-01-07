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美印太事務官重申政策不變　確保台海和平穩定

▲▼ 美國國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓6日專電

白宮印太事務協調官康貝爾今天表示，美方對台立場不變，與過去一致。美方支持台海兩岸和平對話與往來，並致力於提高威嚇力，以確保維持台海和平與穩定。

康貝爾（Kurt Campbell）今天出席華盛頓智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）與資深研究員米勒（Aaron David Miller）對談時，被問到美國是否應該調整對台政策時首先重申，美國立場並未改變，與過去一致。

康貝爾表示，美方致力於維持台海和平穩定，「我們確實有一個『一個中國政策』，我們支持台海兩岸和平對話與往來」，美方並致力於提高威嚇力，以確保得以維持和平與穩定。美方也與區域夥伴交流意見，確保其他國家與美國一樣致力於維護台海和平穩定。

康貝爾強調，美方認為穩定、謹慎的戰略溝通是美方向所有相關方明確傳遞觀點的重要因素。美方認為數十年來持續執行的政策連續性，符合所有相關方的最佳利益，美方也試圖將這些目標與價值觀傳遞給所有相關方。

談到中國，康貝爾表示，中國近些年來，特別是在中國國家主席習近平的領導之下，採取修正主義作法，企圖改變體系為其所用，中國對澳洲採取經濟制裁、在南海與台海採取更獨斷性的軍事行動、在中印邊境的軍事對峙、戰狼式外交、在歐洲採取的更具侵略性作為等，都證明中國在挑戰現有體系。

康貝爾指出，隨著中國在區域的影響力日增，美國需要擴大在印太地區的經濟、商業參與和貿易框架下發揮作用，「這是美國需要加強的領域」，這不只是傳統貿易，還包括數位參與與技術標準制定。

他指出，美國不僅在外交、軍事與全面戰略上深入接觸，美方對商業互動與印太地區投資採取開放、積極與樂觀態度。

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