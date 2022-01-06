花蓮女「連人帶車」被撞進菜園！貨車駕駛肇逃80公里　仍被逮

記者柯政誟、林昱萱／花蓮報導

花蓮去年12月30日發生一起肇事逃逸案件，當時一名黃姓女子在高寮大橋附近，遭一輛小貨車撞上，但對方肇事之後卻立即逃離現場。對此，警方調閱監視器畫面後，循線找到貨車車主周姓男子，全案訊後依肇事逃逸處理。據悉，周男肇事後，從現場開車直接回到秀林鄉，等於一路肇逃了約80公里。

▲花蓮肇逃案，男子肇事後逃逸。（圖／記者柯柯政誟翻攝，下同）

這起事件發生在去年12月30日晚間6時許，當時警方接獲報案指稱，在花193線103.6公里處發生交通事故，但等到警方趕抵現場時，現場已經剩下駕駛自小客車的黃女，經調查後發現，當時黃女駕車由高寮大橋方向左轉往花193線行駛，被一部由花193線南往北直行自小貨車擦撞到，而巨大的撞擊力道導致黃女連人帶車跌進菜園。

警方返回派出所後，立即調閱路口監視器，發現車主一路往北行駛，經查車主住秀林鄉，因此在隔天早上立即聯繫秀林鄉水源派出所協助前往車主住家附近查看，並發現疑似肇事車輛已停置於住家旁空地，車身上有擦撞痕跡，但卻沒有發現駕駛。

對此，警方事後專程前往車主周男住家，查訪周男，請其至所協助釐清案情；全案訊後依交通事故肇事逃逸處理，並依法送辦。