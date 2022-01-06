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新天地教會「天國奧秘比喻講座」拉開帷幕　李萬熙總會長1／3通過YT直播開講

▲▼新天地教會,李萬熙,線上講座,天國,基督教,啟示錄,聖經,耶穌,天國奧秘比喻講座。（圖／新天地教會提供）

▲新天地教會總會長李萬熙。（圖／新天地教會提供）

國際中心／綜合報導

從2022年1月3日起，「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」（總會長：李萬熙，以下簡稱「新天地教會」）舉辦《天國奧秘的比喻及其實狀的見證》講座，主題是聖經當中的比喻，這被視爲解開天國奧秘的鑰匙。

於1月3日韓國時間上午10時，「新天地教會」在其YouTube官方頻道播放了由李萬熙總會長証道的第一講。李總會長逐一說明了用比喻記載天國奧秘的原因 ，必須明白比喻真意的原因及明白比喻真意的方法。

爲了表明用比喻記錄聖經預言的原因，李總會長提到，「由於神在詩篇78篇說要將古時的謎語述說給後代聽，所以耶穌來的時候用比喻說了啟示錄以及四福音書的預言。」此外，李總會長表示，「按照聖經來看，並不會一直停留在比喻的狀態，會有明明告知的時候，即用比喻所說的預言成就的時候。預言的實體將在成就之時出現，而我們會在後續講座中揭示這些實體。」

李總會長強調，「我不是神，不是耶穌，也不是教主，只是鄉下務農的農民。有一天，耶穌揀選我並向我展示所有預言成就的實狀，所以我才會見證這些。」他還説到，「耶穌揀選一個人作為使者，給他看到及聽到啟示錄全卷，叫他把所看見的向眾教會作見證，即最近通過各位支派長（在啟示錄講座中）所見證的內容。」

即便如此，李總會長重申，啟示錄是用比喻所記錄的，因此會有難以明白的部分。爲了明確領悟聖經比喻的真意及啟示錄的内容，民衆可以收聽解釋比喻的講座，其内容取材於「新天地教會」附屬「錫安基督教宣教中心」的初級課程。李總會長進一步表示，「錫安基督教宣教中心」提供初級、中級和高級課程，而只有首先掌握初級課程才能理解聖經的全部內容，故此安排了關於比喻的講解。李總會長預告，之後還會向全球民衆傳講中級和高級的内容。他又特別囑託各位牧師，「請錄下這次講座並寫好筆記。若有不對的地方，歡迎給予忠告；若講得好，也請報以掌聲。讓我們在神裏面用真理合而為一吧。」

由李總會長拉開帷幕的《天國奧秘的比喻及其實狀的見證》講座將持續到3月28日為止，届時將邀請「錫安基督教宣教中心」各講師進行宣講，並於每週一、四台灣時間上午9時通過「新天地教會」的 YouTube 官方頻道以24種語言播放。講座主題包括《兩種神》、《聖經常識》、《種子、田地、樹、鳥的比喻》、《糧食與面酵的比喻》、《器皿、天平、杖的比喻》、《火、香爐、鍋的比喻》、《光、燈檯、瞎子、聾子、禮服的比喻》、《寶物和富人的比喻》及《石頭和偶像的比喻》等共24個主題。

「新天地教會」表示，「『錫安基督教宣教中心』的初級課程被畢業生推舉為『至高的話語』，收穫衆多好評，現在正式通過 YouTube 公開播放，請大家都來聆聽、點評。這是所有相信神的人都必須領悟的話語，希望包括牧師在內的全球基督徒都能側耳傾聽，簽訂聖經教育諒解備忘錄的1千200多名牧師也將收聽本次講座。」

更多精彩點擊 https://bit.ly/zh2022ocb

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