國道撞車就跑！她被撞飛200m「嚇到失聲」怒：你覺得你逃得了？

▲游女及男友在國道被追撞，但肇事車輛卻直接跑了。（圖／翻攝爆廢公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

張姓駕駛與游姓女友1日中午，行駛國道1號南下苗栗銅鑼路段時，遭不明車輛高速衝撞，導致他們連人帶車噴飛200公尺才停下、車尾也因撞擊而凹陷。誇張的是，肇事車輛沒停下察看，反而高速逃走，讓游女氣得說，「你覺得你逃得了？」對此，國道警表示，目前已通知肇事駕駛到案說明。

游女表示，男友1日開在內側車道，在未變換車道的情況下突然遭到後車追撞，由於事發太過突然，她們只聽到一聲巨響就被甩出，根本連叫都叫不出來，直到滑行至少200公尺左右才停下，她們也怕二次追撞，立刻下車逃到路肩報警。

▲警方目前已鎖定肇事車輛，詳細案情仍待釐清。（圖／翻攝爆廢公社）



「好顯車沒有翻過來」游女心有餘悸地說，肇事車輛完全沒有停下，車後的行車記錄器也因撞擊而毀損，慶幸後座沒坐人，否則後果不堪設想；此外，車子除了後方變形毀損之外，3個輪胎也爆胎，只能自費請拖吊車幫忙，「監視器這麼多的時代，出來面對好嗎？你覺得你逃得掉？」

游女透過臉書社團「爆廢公社」發文，希望網友若目睹當下情況，可以提供行車記錄器抓到這名肇逃的車主。事後，也有網友拍到一輛車頭嚴重毀損的黑車，並將畫面提供給警方。

國道警表示，目前無法判斷肇事車輛是由誰駕駛，但已通知車主到案進行說明，以釐清案情。

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