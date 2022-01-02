　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國道撞車就跑！她被撞飛200m「嚇到失聲」怒：你覺得你逃得了？

▲國道追尾被推行500公尺才停下　四輪全爆！回神肇事者卻跑了。（圖／翻攝爆廢公社） 

▲游女及男友在國道被追撞，但肇事車輛卻直接跑了。（圖／翻攝爆廢公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

張姓駕駛與游姓女友1日中午，行駛國道1號南下苗栗銅鑼路段時，遭不明車輛高速衝撞，導致他們連人帶車噴飛200公尺才停下、車尾也因撞擊而凹陷。誇張的是，肇事車輛沒停下察看，反而高速逃走，讓游女氣得說，「你覺得你逃得了？」對此，國道警表示，目前已通知肇事駕駛到案說明。

游女表示，男友1日開在內側車道，在未變換車道的情況下突然遭到後車追撞，由於事發太過突然，她們只聽到一聲巨響就被甩出，根本連叫都叫不出來，直到滑行至少200公尺左右才停下，她們也怕二次追撞，立刻下車逃到路肩報警。

▲國道追尾被推行500公尺才停下　四輪全爆！回神肇事者卻跑了。（圖／翻攝爆廢公社）

▲警方目前已鎖定肇事車輛，詳細案情仍待釐清。（圖／翻攝爆廢公社）

「好顯車沒有翻過來」游女心有餘悸地說，肇事車輛完全沒有停下，車後的行車記錄器也因撞擊而毀損，慶幸後座沒坐人，否則後果不堪設想；此外，車子除了後方變形毀損之外，3個輪胎也爆胎，只能自費請拖吊車幫忙，「監視器這麼多的時代，出來面對好嗎？你覺得你逃得掉？」

游女透過臉書社團「爆廢公社」發文，希望網友若目睹當下情況，可以提供行車記錄器抓到這名肇逃的車主。事後，也有網友拍到一輛車頭嚴重毀損的黑車，並將畫面提供給警方。

國道警表示，目前無法判斷肇事車輛是由誰駕駛，但已通知車主到案進行說明，以釐清案情。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
米砂特斯拉遭潑酸　買不到2個月「大紅車頭被腐蝕」
快訊／國五「宜蘭-頭城段」紫爆！時速僅15公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道撞車就跑！她被撞飛200m「嚇到失聲」怒：你覺得你逃得了？

三寶小客車「鬼之右切」硬衝匝道　客運被逼撞護欄差點翻車

聯發科工程師偷吃女同事…判賠40萬狂喊窮　法官一查年收入打臉

台南白河廟會活動晚上發生推擠衝突　優勢警力介入平弭紛爭

25歲男子夜闖「中和自助餐」　搜刮手機平板

快訊／汐止男不滿檳榔攤「說壞話」　酒駕衝來...持刀砍殺女店員

與丈夫在工地施作！墾丁女板模工墜地頭遭木條穿刺　送醫搶救亡

台中跨年夜10人當街亂鬥　開山刀VS國旗杆再逮2人主嫌聲押

BMW上橋「油門一拜」鑽進機車群　鬼切撞女騎士害骨折

露鳥俠板橋街頭散步200米　看到女子就脫褲警逮人強制送醫

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

國道撞車就跑！她被撞飛200m「嚇到失聲」怒：你覺得你逃得了？

三寶小客車「鬼之右切」硬衝匝道　客運被逼撞護欄差點翻車

聯發科工程師偷吃女同事…判賠40萬狂喊窮　法官一查年收入打臉

台南白河廟會活動晚上發生推擠衝突　優勢警力介入平弭紛爭

25歲男子夜闖「中和自助餐」　搜刮手機平板

快訊／汐止男不滿檳榔攤「說壞話」　酒駕衝來...持刀砍殺女店員

與丈夫在工地施作！墾丁女板模工墜地頭遭木條穿刺　送醫搶救亡

台中跨年夜10人當街亂鬥　開山刀VS國旗杆再逮2人主嫌聲押

BMW上橋「油門一拜」鑽進機車群　鬼切撞女騎士害骨折

露鳥俠板橋街頭散步200米　看到女子就脫褲警逮人強制送醫

年終只是基本！台積電年終加分紅逾150萬　聯發科員工分紅200萬

哥倫比亞大學研究：全美「Omicron疫情」可能在1月中達高峰

共軍「東部戰區」新陸軍司令亮相　分析：海陸地位升

遭遇網路酸民霸凌如何面對？　呱吉勸世：看看「昨晚的羅志祥」

國道撞車就跑！她被撞飛200m「嚇到失聲」怒：你覺得你逃得了？

吳慷仁吐接演《華燈》寶寶原因　穿高跟鞋「青筋暴露」驚人照曝光

人夫被逼進產房…陪產畫面留陰影　「過6年無性生活」崩潰離婚

三寶小客車「鬼之右切」硬衝匝道　客運被逼撞護欄差點翻車

雙碩士家庭「兒子竟是學渣」　學霸媽痛心：老公被氣到心絞痛

新北女曬照片苦勸「別逛好市多」…過來人一看秒懂：妳是對的

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

社會熱門新聞

男不滿檳榔攤「說壞話」　酒駕持刀砍女

女板模工人工地施作　墜地傷重不治

弒父女暗黑史起底　3年前控告父母積欠1萬5裁判費未繳

國道追尾　回神才發現肇事者跑了

工程師偷吃判賠喊窮　法官一查年收打臉

即／北市大安男子墜樓　壓傷路過學生

偕妻台北跨年　遭墜樓男撞傷嚇傻

獨／碩士女赴美花父親2500萬　回台啃老與男友爽住酒店

露鳥俠板橋街頭散步　看到女子就脫褲

失智媽剛過世！存款「竟短少1千萬」

國道撞車就跑！她被撞飛200m「嚇到失聲」氣炸

台南白河廟會晚上發生推擠衝突

三寶小客車「鬼之右切」硬衝匝道　客運被逼撞護欄

25歲男夜闖中和自助餐　搜刮手機平板

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

雷／《華燈》這2角色被網友狂轟！

福原愛爆元旦再婚　江宏傑曬女兒照曝心聲

蘋果2022年傳將淘汰「4款」產品　iPod touch、Apple Watch3入列

跨年「計算機App」錄影　本尊回應了

腸胃生病10跡象「放屁太臭GG了」！

五月天演唱會最終場「終於有嘉賓」全場歌迷暴動

周湯豪元旦突PO照「摟女肩膀看煙火」！

五月天阿信高雄終場竟當場「逼哭五月天團員」！

跨年吃到飽踩巨雷！她付1399變難民搶食

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面