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社會 社會焦點 保障人權

色翁「亂摸女店員私處」噁問：這裡不可以嗎？下秒還想拉她進廁所

▲傷心,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲謝姓老翁亂摸女店員遭判拘。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／綜合報導

嘉義一名謝姓老翁今年3月8日下午，於一間助聽器店，偷摸女店員大腿、私處等身體部位。法院日前依意圖性騷掃罪，將謝翁判處拘役40日，得易科罰金4萬，可上訴。

判決指出，謝翁今年3月8日下午3時26許到嘉義市某助聽器店內，趁女店員坐在椅子上與其談話、不及防備，竟突然伸出左手撫摸對方大腿、觸摸女子的私處，藉此性騷得逞。事後，女店員深感委屈，持店內監視器檔案報警，全案因此曝光。

謝翁否認性騷擾辯稱，他常去該店，治療重聽問題已有5、6年的時間，與店員都很熟，當天很多人在現場，怎麼可能偷摸女店員。

不過，監視器畫面卻拍下，謝翁先是撫摸女店員臉頰，接著又一手拉住女店員的手，另一手摸女子的私處；然而，當女子喊話「不可以、監視器都在拍」，謝翁竟問「在這邊不可以嗎？」隨後待謝翁去廁所時，女店員則趕緊打電話向友人求救，「有在忙嗎？那個阿伯真的很變態，他一直摸我，他摸我的手啊，他一直要拉我去廁所」。

對此，法官勘驗相關事證，不採信謝翁說詞，考量謝翁已屆高齡、滿80歲，罹患慢性病等情狀，且至今尚未取得被害人諒解，審酌後，依意圖性騷掃罪，將謝翁判處拘役40日，得易科罰金4萬，全案仍可上訴。

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