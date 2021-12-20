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社會 社會焦點 保障人權

IG點1個讚秒賺30元　基隆求職男反賠光30萬老本

記者黃翊婷／綜合報導

按1個讚就能賺30元？基隆市30歲的黃姓男子11月下旬透過網路求職，看到一份在Instagram按讚的工作，於是加入對方的LINE群組，還看到有成員已經收到6、7000元的佣金，沒想到卻在一週之內反被騙走30萬元，這才驚覺遇上詐騙集團，趕忙向警方報案。

基隆男點讚賺錢，反賠30萬。（圖／翻攝自Facebook／基隆警馨雲）

▲警方提醒，所謂的「點讚專員」其實是新型態的線上打工詐騙。（圖／翻攝自Facebook／基隆警馨雲）

基隆警方表示，黃男11月下旬透過網路找工作時，收到一封招人簡訊，內容還附上LINE的聯繫方式，他依據指示加入群組，得知工作內容是在Instagram按讚，1個讚可以拿到20至30元不等的報酬，而且時不時就有成員表示收到6、7000元的佣金，因而開始感興趣。

此時，詐騙集團又告訴黃男，如果想要拿到錢，就必須先去另一個投資網站註冊帳號，之後再投資至少1萬元。黃男立即按照指示進行投資，2天內果然獲利，於是信以為真並開始加碼金額，短短一週內共匯款8次，總計約30萬元，沒想到帳號隨後遭到凍結，聯繫之後被告知要再加碼投資就可以解凍，他才驚覺受騙，趕忙到派出所報案。

基隆市警察局刑事警察大隊提醒，「天下沒有白吃的午餐」，尤其是不用認真工作就能獲利的訊息，通常都藏有詐騙危機，民眾切勿輕信社群軟體的陌生人訊息，而近期在Instagram、Facebook都有許多「用手機就能賺錢」、「在家輕鬆賺錢」、「獲利輕鬆翻倍」的點讚專員職缺，這其實就是新型態的線上打工詐騙，求職者千萬要注意，以免工作沒找到還倒賠了老本。

▼黃男想透過IG點讚賺錢，沒想到卻遇上詐騙，反賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

▲▼ instagram。（圖／取自免費圖庫Pexels）

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