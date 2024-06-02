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社會 社會焦點 保障人權

擊落片！新北環快限高架遭大貨車猛撞倒榻　橫躺路中阻交通

記者陸運陞／新北報導

新北環快永和端環河快速道路，昨天（1日）發生一起貨車未注意高度、將限高門架撞倒事故。當時駕駛大貨車的男子，從新店往永和方向行駛，行經新北環快、環河東路口時，因高度超出限高，狠撞上路口門架，造成門架橫躺在路中，造成現場嚴重大塞車，警方在現場疏導交通，並連絡相關單位排除。

▲▼陳男駕駛大貨車未注意限高，猛撞路口限高門架，導致交通受阻中斷。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男駕駛大貨車未注意限高，猛撞路口限高門架。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛大貨車的53歲陳姓男子，昨天傍晚5時許駕駛大貨車從新店出發，沿著新北環快往中和方向行駛，行經永和區環河東路口時，疑似未注意車廂高度，將限高3.9公尺的門架撞垮，陳男發現才緊急將車停下，所幸，並未波及其他經過車輛，並立即通報警方到場協助。

▲▼陳男駕駛大貨車未注意限高，猛撞路口限高門架，導致交通受阻中斷。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男猛撞路口限高門架，導致交通受阻中斷。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方抵達，對陳男逕行酒測，並未發現有酒駕情況，初步分析肇事原因，為大貨車超出路口門架高度，由於門架橫倒在路中，造成現場交通中斷，警方立即協助疏導現場交通，並通知新北市交控中心派員移除倒塌門架，後續賠償責任將由相關單位與陳男求償。永和分局呼籲，用路人行駛於道路，應注意道路限高，避免車身或裝載貨物過高致交通事故發生。

▲▼陳男駕駛大貨車未注意限高，猛撞路口限高門架，導致交通受阻中斷。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男發現將路口限高門架撞倒，連忙將車停下報警處理。（圖／記者陸運陞翻攝）

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