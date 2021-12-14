以一根髮夾換得一棟別墅　她直呼：沒有什麼不可能

▲美國舊金山一名女子於疫情期間進行「以物換物」計劃，以一開始的髮夾，最終換到一棟別墅。（圖／翻攝自Tiktok／Trademeproject）

實習記者黃靜芸／綜合報導

美國一名30歲女性絲琪博（Demi Skipper）在疫情期間進行「以物換物」的遊戲，經歷多次換物，成功以一開始的髮夾，最後換到一棟別墅。

據《衛報》（The Guardian）報導，絲琪博在去年5月疫情封城時，在家利用網路，於抖音Tiktok上進行以物換物的計劃，一開始她是以髮夾來進行交換，經過4次換物後，換到了較值錢的滑雪板，之後她用上班以外的空閒時間，上網尋找潛在的交易對象，利用臉書傳送訊息給這些人。由於她發送的訊息多達數千則，還被臉書認為是可疑活動者，甚至被限制使用社交平台。到了最後，經過28次交換，她終於換到田納西州一棟別墅的鑰匙。

絲琪博在接受採訪時表示，「直到我看到我面前的房子，我才覺得，天哪，這間房子的鑰匙在我手上，我擁有這間房子」，她甚至興奮到在房子前的庭院落淚，讓她開玩笑的說，「附近住戶一定會覺得他們的新鄰居瘋了」。

在這漫長的交易路上，也有遇到許多不愉快的事，有時會用值錢的東西，換到一些不太好的物品。絲琪博坦城，「我認為那是最艱難的時期，因為當你意識到交易有多糟糕時，你無法回頭，你不能花任何錢來修復它，你無法撤銷交易」，她曾交換到一條看似值2萬美元（約台幣55萬元）的鑽石項鍊，但到了珠寶店估價後，才發現它竟然只值2500美元（約台幣7萬元），讓她一出珠寶店就失望的落淚。

絲琪博在這個「以物換物」的計畫期間，已經在Tiktok上累積500萬粉絲，她將與丈夫搬進這間房子裡住一陣子，並進行裝修，最後還計劃下次的換物，想利用這間房子換回髮夾，「我認為我在看到消極面，並將其轉變為積極面方面做得很好」，「大部分人都認為用一分錢不值的東西，換一套價值數百萬倍的房子，是不可能的事，但我現在認為一切皆有可能」。