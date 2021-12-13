妹子彎腰鎖腳踏車！他「騎過去摸屁股」　扯喊：不知道這是性騷擾

▲阿宏被依法判5月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一名男子「阿宏」（化名）日前看到一名女子「小美」（化名）在停放腳踏車，竟然就趁對方不注意，伸手摸、捏對方的臀部，接著就快速逃立現場，誇張的行徑讓小美當場嚇傻，趕忙報警處理。對此，高雄地院審理後，依法判其5月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏日前騎機車經過高雄前金區某個人行道時，看到小美獨自一人在路邊停放腳踏車，而當小美準備彎腰幫腳踏車上鎖時，阿宏竟意圖性騷擾，趁對方沒有防備而不及抗拒之際，伸手摸、捏對方的臀部，得手後則立即逃離現場，其誇張的行徑，讓小美氣得馬上報警，而警方獲報後，則調閱監視器錄影畫面循線將其查獲。

更誇張的是，阿宏被捕時非但沒有悔意，還在警詢時供稱，「我不知道這樣的行為是性騷擾，我是一時好玩才會摸小美的臀部。」對此，法官認為，阿宏先前就有類似前科，且才剛被判決沒多久後，又再度犯下此案，又以上訴卸責之詞狡辯，可見其絲毫不知悔改，不應該給予輕縱。

法官兼衡，阿宏為高職畢業的教育程度、審酌其家庭經濟狀況、犯案後最終坦承犯行等一切情狀後，依犯意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部之行為，累犯，判處他有期徒刑5月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。