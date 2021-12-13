亂剪童頭髮、逼吃掉地食物　台中十大罪狀惡師竟准退！爽領月退俸

▲公托惡師被爆打包午餐竟不爽整小孩，先是神隱請有薪長假到明年，現傳出教育局准退可爽領月退俸。（圖／翻攝網路）

記者游瓊華／台中報導

離譜！台中市僑仁國小附設幼兒園教師胡姓教師11月被爆因不滿遭投訴常打包學校營養午餐回家，竟叫孩子撿掉落地上飯菜來吃，先前還亂剪孩童頭髮，被家長列出十大惡狀要求撤換。當時台中市教育局表示依法調查，最重將解聘並通報為全國不適任教育人員、取消其教師資格。未料今天市議員張家銨爆料，胡師不僅未被解聘，教育局還已准她退休、並於後天（15日）生效，可以爽領月退4萬9875元！

▲胡姓老師在黎明附幼任教時也被拍下打包午餐。（圖／人本提供）



胡姓教師是國立師大人類發展與家庭學系碩士，曾任職多所公托。人本文教基金會曾透露，該師前科累累，包括打包營養午餐、不打掃教室叫小朋友自己做清消、上課滑手機等，等到家長投訴後，再請有薪病假，已經是慣犯，「她以病假名義請假，薪水照領，學校還要另外花錢找代課老師」，真的可惡至極，教育局應該解聘該師。

▲張家銨質詢胡師案，怒轟教育局帶頭違法。（圖／記者游瓊華攝）



市議員張家銨今天質詢時痛批，胡師先前不當事件都還在調查當中，教育局竟輕率核准其退休，根本帶頭違法。張家銨說，教育局在12月7日發文核定退休，生效日就訂在12月15日，12月9日竟還「密件」發文給人本基會承諾會輔導胡師，離譜的是，教育局又發文給10位家長，選在胡師退休日生效召開校事會議，令人匪夷所思。