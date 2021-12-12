白米爬滿小強！臭臭鍋店長竟拍照煮成「蟑螂飯」　老闆抓包氣炸

▲臭臭鍋驚見蟑螂飯，竟是女店長故意煮的，老闆發現後怒將她開除。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一間三媽臭臭鍋的侯姓女店長明知道白米上有蟑螂，卻拍照存證後，故意將生米煮成「蟑螂飯」，被老闆抓包後，氣得將她開除。侯女事後辯稱，她是為了要提醒老闆注意環境整潔才拍照，並向法院提起訴訟，要求確認僱傭關係存在。不過，侯女行為全被店內監視器打臉，法官最終判其敗訴。

侯女提告主張，她原本擔任店內的全職人員，月薪3萬5千元，但2020年2月間，老闆卻無故將她改為時薪制人員，經新竹市政府勞工處調解後，恢復其月薪制，原以為事件已落幕，沒想到老闆卻又以她違反勞基法為由將她解雇，而至於蟑螂飯事件，是她發現米郭附近有蟑螂，立即拍照想提醒老闆注意衛生，是合理行為，因此向法院請求確認僱傭關係存在。

侯女的鄭姓老闆開庭時表示，侯女擔任店長後卻怠忽職責，客人怨聲載道，又屢勸不聽，他基於生意考量，才不再讓侯女擔任店長，改為時薪制，而侯女因收入減少，對他心生報復，想讓他的店因此倒閉。

鄭男指控，他2020年6月18日下午在家用手機連線店內監視器，發現侯女在將白米下鍋煮飯前，明知道鍋內有蟑螂，不但不加以除去，反而用手機拍照存證後，再讓蟑螂與白米一起煮，他當時深覺有異，立刻趕回店內查看，沒想到卻驚見鍋內有多隻蟑螂，氣得他立刻將侯女解雇。

除此之外，侯女還多次煽動店內員工跟他集體離職，想讓他的店因此措手不及而癱瘓。另外，侯女甚至還對客人浮報餐費，故意不用收銀機打單給客人，或利用前一個客人沒有取走的單據，而交給下一個客人，用這樣的方式私吞店內營收。

對此，法官在審理時勘驗店內監視器畫面，發現侯女確實在煮飯時有看見白米上的蟑螂，且她拍照後，竟直接把白米下鍋蒸煮，顯見是別有居心，故意將摻有蟑螂的白米煮熟，製造食安或環境衛生問題。至於私吞營收部分，店內監視器也全都錄下，法官因此認定鄭男解雇有理，判決侯女敗訴。全案上訴二審審理中。