男友睡一旁！正妹感覺「東西流出」驚醒　睜眼見他爽喝咖啡崩潰

▲正妹遭友人迷昏性侵，事後崩潰提告，判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

北市男子阿義（化名）邀請一對情侶檔友人到家中飲酒聊天，而過程中他竟拿出於身心科診所取得的鎮靜劑「利平靜」(Ripam)藥丸給2人服用，接著待2人陷入昏睡後，趁機性侵友人的女友小君（化名）。直到隔天小君醒來，發現下體流出精液，才驚覺遭到性侵，崩潰對阿義提告。法院審理後，則依法判阿義3年10個月徒刑。

根據判決，阿義2020年9月1日晚間與友人及其女友相約在住處飲酒聊天，而過程中，他拿出了他在身心科診所就醫時，所取得的鎮靜劑「利平靜」(Ripam)藥丸，並聲稱，「可以放鬆」。

當時小君因即將開店壓力很大，不疑有他的就與男友一起服下了該藥丸，沒想到2人隨即就陷入昏睡，阿義見狀後竟趁機性侵小君得逞。直到隔天，小君醒來後發現下體流出精液，又見到男友仍在昏睡，只有阿義醒著，還問她要不要喝咖啡，她才驚覺遭到性侵，事後崩潰對阿義提告。

不過，阿義到案後矢口否認犯行，還辯稱，他並沒有強迫任何人服用藥物，且也沒有任何性交行為，只有自然的擁抱、親吻，再者，小君在事發後還正常跟他傳訊互動，直到一周後才突然態度大轉變，傳訊指責他，這顯然與常理不符，且他自己也有吞下該藥物，「基本上不會有想犯強制性交的人自己也去服用這樣的藥物」。

對此，小君指證歷歷表示，事情發生時她有感覺，但她無法確定是何人，且眼睛也張不開、手腳無力，一直到完事後她才有辦法下床，但因為藥物的關係，她仍感覺到昏沉，自己是扶著床走到廁所，而她在廁所時感覺到有精液流出，起初還以為是男友所做，但又發現男友仍在昏睡，只有阿義醒著，她才驚覺遭到性侵。

小君表示，事發後她因為要忙開店，一方面也是因無法確定到底是誰做的，因此一直將這件事情壓著，直到事後她與朋友喝酒時，才開始正視自己內心的不舒服，最終在與阿義對質後，確定自己被侵犯，才立即對阿義提告。

法官審理時勘驗小君與阿義的對話，對話中小君提及，「我直接knockout到隔天我還是昏的，靠藥物勉強見完工廠，我早上以為你是我男友，發生完我覺得傻眼，但我一開始不知道怎麼面對，而且很忙，只能維持現況當作什麼都沒發生」。

對於小君的質問，阿義則回稱，「我非常清楚那天要吃的時候我有講是幹嘛的，而且我跟他都吃比你多，但這不代表什麼沒錯，然後早上的事情，我認為你是醒來的，我也並沒有要隱瞞或是要很硬上的怎樣，如果你當下跟我講我絕對停，我不覺得你亂吃，我也不覺得你隨便」等語。

法官審理後認為，2人的對質內容可以確定小君是遭到性侵，且小君在案發後與朋友陳述時也崩潰哭泣，還為此求助身心科醫師，法官因此認定阿義犯行，最終依乘機性交罪將阿義判刑3年10個月。全案可上訴。